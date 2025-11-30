比要回禮物還可惡 新北男交往期間撞壞女友車過戶己車賠償分手後竟提告

游男交往期間同意將機車過戶給女友作為撞壞對方車輛的賠償，不料分手後竟向對方提告，誣指對方偽造文書，一審遭新北地院判處有期徒刑3月。資料照片

新北市游姓男子與李姓女子原為情侶，2人交往期間某日，游男騎乘李女機車不慎將車撞壞，因而將自己所有的機車過戶給女方，並將車輛交由女方使用，不料2人分手後，游男竟謊稱對方冒名過戶車輛，對女方提告偽造文書，而女方知情後也提出誣告告訴，最後李女獲不起訴處分，游男則一審被判處有期徒刑3月。

判決書指出，游男、李女本為同居情侶後，在2人仍在交往期間某日，游男騎乘女方的機車外出，卻不慎將車輛撞毀，為了讓賠償並讓女方有機車可以使用，游男便將自己的身分證、機車行照、印章及機車交給李女，並授權對方將該車辦理過戶至女方名下，因此李女便於2023年2月9日前往蘆洲監理站辦理過戶事宜。

不料後來2人分手，游男竟因此心生不滿，於2023年10月，前往蘆洲監理站填寫「遭冒名過戶車輛轉請警察機關偵辦申請書」，隔月又到新北地檢署遞狀誣指李女未經其同意，擅自持相關證件、印章將其所有的機車過戶到自己名下，對女方提出偽造文書告訴。

李女得知遭到游男提告後，也向其提出誣告告訴，後李女偽造文書案件經新北檢調查後做出不起訴處分，而游男則因誣告罪嫌遭到起訴，案件於新北地院準備程序時，游男也坦承犯行，法院因其自白犯罪，改以簡式審判程序審理。

受命法官認為，游男只因滿足報復心理，恣意誣告他人犯罪，不僅法治觀念薄弱，動機亦屬惡劣，更浪費國家司法及警政資源，雖其後來坦承犯行，但時間點在李女獲不起訴處分之後，對於節省司法資源浪費注意較少，因此不宜免除其刑。

法官審酌游男犯後態度、前科、出獄後從事2份工作，未婚虛扶養雙親等家庭經濟勉強生活等一切情狀，一審判處游男有期徒刑3月以資懲儆，不得易科罰金，全案仍可上訴。



