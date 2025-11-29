比許瑋甯還激動！大咖女星聽邱澤誓詞「激動狂哭」嚇壞眾人

邱澤、許瑋甯婚禮賓客星光熠熠。（圖／東森娛樂）





邱澤、許瑋甯昨（28）日於東方文華酒店補辦婚宴，席開43桌、邀請430多位親友到場見證愛情，邱澤的誓詞真摯動人，愛妻許瑋甯感動落淚，但台下女星陳意涵卻比新娘還激動，當場痛哭拭淚，過程全被一旁的陶晶瑩給拍下來，成為精彩花絮。

陶晶瑩與女兒荳荳昨晚一起出席婚宴，老公李李仁因拍戲缺席，她透露自己是先認識許瑋甯，但後來會跟夫妻一起吃飯，兩夫妻吃飯時都分開坐，邱澤、許瑋甯一直都很低調：「祝福他們早生貴女，他們一直都在愛情裡，非常恭喜他們。」

陶晶瑩今日在社群分享「賓客視角」片段，打趣喊道：「新郎新娘的誓詞很感人，但是旁邊這位陽光少女也哭的太大聲了吧⋯⋯」影片中陳意涵以右手捂著臉，淚水不停奪眶而出、哭到妝都花了，發現自己被拍還笑喊：「關我什麼事」，林心如也在貼文留言吐槽：「嘿啊，哭超大聲。」不愧是最會演哭戲的女演員。

陳意涵台下痛哭全被拍。（圖／翻攝自陶晶瑩Instagram）

陳意涵台下痛哭全被拍。（圖／翻攝自陶晶瑩Instagram）



