比詐團還狠？男擁2千萬退休金 兒一通「理所當然」電話他當場淚崩

財經中心／王文承報導

一男子可以安心退休，但兩個兒子突希望他能資助買房與償還學貸，瞬間無憂的退休生活瞬間被打亂。（示意圖／資料照）

許多父母都認為，只要孩子長大後能獨立經濟、自立自強，自己就能放心退休、安穩度過晚年。然而，現代社會變遷快速，一旦孩子的經濟狀況出現問題，父母原本以為無憂的退休生活，也可能瞬間被打亂。

男擁2千萬退休金 兒一通電話他當場淚崩



日本一名60歲男子鈴木誠一（化名）今年春天退休，領到約2200萬日圓（約456萬新台幣）的退休金。他心想多年辛勞終於畫下句點，未來靠著退休金、存款以及五年後開始領取的年金，總算能好好享受人生。然而，這份幸福感僅維持一個月，兩個已成年的兒子竟先後向他提出金錢上的請求，讓他頓時陷入無力與崩潰。

廣告 廣告

根據《THE GOLD ONLINE》報導，誠一與58歲妻子惠子育有兩個兒子：32歲的長子健太與28歲的次子拓也。兩人皆已出社會，讓夫妻倆原以為「父母的任務已完成」。沒想到，退休後不久，長子的一通電話立刻打破了這份平靜。

誠一回憶，健太來電表示想買房，但頭期款不足，希望父母「幫點忙」。原本以為只是小額支援，沒想到兒子開口便是1000萬日圓（約207萬新台幣）——幾乎是他退休金的一半。更令他訝異的是，健太的語氣並沒有太多不好意思，反而像是理所當然。

誠一無奈說：「我知道現在房價很高，也理解孩子的辛苦，但我已經退休了…能說的只有『我考慮一下』。」

沒想到過沒多久，次子拓也也打來電話，開口同樣是要錢。他訴苦說因學貸壓力太大，無法存錢、也不敢結婚，希望父親能幫忙還清剩下的150萬日圓（約31萬新台幣）。雖然這筆款項不算多，但誠一比起金額，更擔心的是——孩子們是否把父母的支援當成理所當然。

他感嘆：「當父母到底要當到什麼時候？心裡真的好累。」

其實，誠一面臨的問題正是許多退休族共同的煩惱——「子女風險」。父母愛孩子天經地義，但若在退休後仍不斷無限度資助，最終可能害父母老年生活陷入危機，也讓孩子缺乏獨立能力。

專家建議，父母應先計算自己老年所需的基本資金，與配偶討論出「可支援的金額上限」，並清楚告知子女，建立必要的底線。看似冷酷，其實是保護自己，也避免未來加重子女的負擔。

最終，誠一與妻子討論後，決定折衷：給長子500萬日圓（約103萬新台幣），次子則支付150萬學貸，並表示未來若次子買房，也會補足至與哥哥相同的金額。誠一說：「或許我們仍然算太寬容，但這是我們能接受的最佳平衡點。」

更多三立新聞網報導

外送員專法機制出爐 短單報酬不再虧！每筆訂單保底金額曝光

誰才是高薪社畜？他好奇工程師輪班爆肝 機師卻沒事 內行人曝殘酷真相

史上最棒新年禮物？明年狂放9連假 大批社畜嗨翻天：最痛苦的一天掰了

不愧是護國神山！台積電市占率稱霸 外媒封2026唯一必買神股

