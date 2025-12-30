比讚嗆「撒謊入地獄」！網紅孫生性侵今開庭 爭議懶人包一次看

網紅孫生因性侵案出庭，面對媒體鏡頭竟舉起大拇指比讚，令人看傻眼。翻攝畫面

前網紅團體「反骨男孩」的 YouTuber 孫生（本名孫羿泩），先前才因性騷案遭判刑 5 個月，如今再爆驚人腥聞！孫生遭檢方指控性侵未成年少女、猥褻多名女性，甚至外流性影像。台北地院今（30日）首度開庭，孫生現身法院時不僅毫無悔意，竟還對鏡頭大方「比讚」，冷笑開嗆：「撒謊的人會下地獄！」行徑令人傻眼。

假練舞真硬上 連 16 歲少女都不放過

根據起訴書內容，孫生的獵豔手法如出一轍，多以「剪髮」、「拍片」、「看練舞」等專業理由將受害者誘騙至私密空間，檢方指控，2023 年 10 月，孫生邀約一名未滿 16 歲的少女到住處，趁少女專心聽音樂時，竟不顧對方掙扎強行性交得逞。

此外，孫生還被控在 2022 年至 2024 年間，先後對 3 名女性伸出魔爪，包含在陽台抽菸時強吻、趁被害人午睡時強壓猥褻。最惡劣的是，他與女子開房間時，私自錄下 8 段性愛影片，事後還像炫耀戰利品般播放給友人觀看。檢察官在起訴書中重話批評，孫生長期「陷溺性癮」，完全無視女性自主權，且犯後態度極其輕浮，建請法院從重量刑。

法院門口比讚 對受害者傷口撒鹽?

即便面對多項重罪指控，孫生今日出庭仍展現極高的「表演欲」。面對媒體詢問是否覺得冤枉，他先是淡定比出大拇指（讚），隨後拋出一句「老樣子，撒謊的人會下地獄」；當被問到是否有意與被害人和解時，他僅冷回「再說」便踏入法庭，態度顯得不可一世。

事實上，孫生這兩年可謂官司纏身、人設崩壞：

性騷翻車： 曾因在街頭狂拍正妹臀部，辯稱「美式打招呼」，被依性騷擾罪判刑 5 個月。

黑箱爭議： 曾揭發一番賞抽籤黑箱，被視為「正義使者」，如今對比性侵罪嫌，顯得格外諷刺。

私德崩壞： 過去曾自豪「百人斬」，如今卻演變成違法犯罪，連帶讓「反骨男孩」形象受損，酷炫等團員早已與其工作劃清界線。

網紅孫生爭議事件簿

2023.08踢爆萬年大樓一番賞黑箱聲量大漲，形象短暫翻紅。

2024.07餐廳外連續襲臀女子法院依性騷擾罪判刑 5 個月。

2024.12性侵未成年少女遭起訴涉犯強制性交、播送性影像等多罪。

2025.12法院首度開庭現場比讚，嗆受害者撒謊。

孫生過去常在影片中呈現「瘋狂、把妹」形象，如今看來根本不像演的，因無法控制獸慾面臨牢獄之災。隨著審判程序開啟，這位昔日網紅寵兒是否真如他所言「沒撒謊」，抑或是遭到重判，法律終將給受害者一個交代。

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595



