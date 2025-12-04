比賽中斷! 黑狗闖入UBA預賽"咬鞋帶" 義守教練姨母笑逗狗

生活中心／李世宸、胡崇恩 雲林報導

UBA大專籃球聯賽預賽，出現可愛畫面，3號比賽在進行中，一隻黑狗突然闖進場上，相當專心開始啃咬球員鞋子，害得比賽中斷1分多鐘，觀眾驚呼好可愛，剛好義守男籃教練謝玉娟是知名愛狗人士，也現場短暫的逗起狗來。

UBA賽事主播：「喔喔怎麼會有狗，狗狗，立群哥有看過嗎？」籃球賽進行中，一隻黑狗突然闖進賽場，對著白衣球員的鞋子一陣猛咬，還興奮地搖起尾巴。UBA賽事主播：「他家養的嗎哈哈，不是他現在好像記住了，高師大10號的蔣杰紘。」"歐告"不斷啃咬粉紅色鞋帶，還換一邊繼續咬。身高190的高師大球員蔣杰紘一臉無奈，只能停下配合。UBA賽事主播：「蔣杰紘他有沒有帶第二雙鞋子，不然這雙先送給他了，志彥哥他的鞋子也滿花的。」

廣告 廣告

狗狗闖入UBA預賽咬鞋帶！ 義守教練姨母笑逗狗

UBA大專籃球聯賽預賽，出現狗狗可愛畫面。（圖／翻攝大專體總直播）所幸DJ林志彥把狗狗驅趕出場，比賽才得以進行。UBA預賽週三在虎尾科大體育館舉行，高師大對上義守大學，義守教練謝玉娟剛好是愛狗人士，也上前幫忙逗狗安撫摸摸，球員和現場DJ一度以為，狗狗就是謝玉娟小娟姐養的狗，讓她笑說怎麼大家都以為是我養的狗？網友也直呼可愛，還說小娟姐看到狗勾姨母笑，還說全場都被狗狗守住了。而大鬧球場後，隔天校園內外都沒找到小黑蹤影。

狗狗闖入UBA預賽咬鞋帶！ 義守教練姨母笑逗狗

UBA公告。（圖／民視新聞）虎尾科大體育室主任簡瑞宇：「其實學校是一個，開放性的動物友善校園，我們首次舉辦全國大專聯賽，剛好那一場又非常多人進出，這個狗可能就是說好奇（跟進場）。」校方說明，小黑之前救援的犬隻，其實很乖不會咬人，UBA則是重申球場不能帶狗，還原當時狗狗是從禁止進入動線縫隙溜進，允諾後續加強管制，只能說體育賽事精彩，連狗狗都不想錯過。

原文出處：狗狗闖入UBA預賽咬鞋帶！ 義守教練姨母笑逗狗

更多民視新聞報導

UBA比賽被迫中斷！「可愛狗狗」亂入咬球員鞋子想玩耍全場秒融化

PLG擬改成單場打40分鐘！每節10分鐘適應國際賽節奏

韓援三本柱找好了！洋基工程主場12/27開箱 行銷加碼曝光「神秘嘉賓」

