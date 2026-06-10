比賽嗆對手滾回中國？丹麥電競戰隊引爆怒火，急用簡中道歉「對不起」

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今年 6 月舉辦的《CS2》（絕對武力2）IEM 科隆 Major 第二階段生死戰中，丹麥強權 Astralis 的隊長 HooXi 在對陣中國戰隊 TYLOO（天祿）時，因為高喊「各位，滾回中國吧！」（Go back to China, guys!）並伴隨髒話，引起中國玩家的抗議。面對社群的輿論壓力，HooXi 隨後在個人社群平台上發聲明道歉，還貼出和天祿戰隊的選手合照。

許多老玩家認為，這樣的嘲諷是文化一部分。（圖源：Counter-Strike 2 遊戲截圖）

Hooxi 在聲明中向受到冒犯的中國粉絲致歉，最後還附上簡體中文的「對不起」。他強調，這言論絕對沒有任何惡意或歧視意圖，這種玩笑在他們文化中很常見，隊伍之間會在比賽中互相嘲諷。加上當時隊伍開局不順、承受巨大壓力，他只是愚蠢的想通過這種調侃來活躍隊伍氣氛，對於造成誤解感到非常抱歉。

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然而，這場賽前的言語挑釁並未幫 Astralis 帶來勝利女神的眷顧，TYLOO 在賽場上以 13 比 6 的懸殊比分擊敗 Astralis，將對方淘汰出局。

而隨著事件在中國各大電競論壇和社群傳開，雖然有人認為加上飆髒話並點名特定國家字眼，已經遠遠超出了單純「垃圾話」的界線，屬於缺乏職業道德的行為，即便事後道歉也難以平息眾怒。

但也有大量長年關注《CS》系列賽事的中國資深玩家理性緩，指出 Hooxi 沒有錯《CS》賽事歷來都有互飆垃圾話的傳統，雙方在腎上腺素飆升的對決中出現情緒性發言是很常見的事情，不需要無限上綱到種族歧視，許多跟風批評的人甚至根本不是戰隊或遊戲的粉絲。

更有老玩家直接挖出，天祿戰隊的選手 Jee，在 2025 年的比賽中，為了提振隊伍的士氣，曾經放話過說要把美國戰隊和俄羅斯知名選手 Donk「打成狗」，但對方粉絲也並沒有說過什麼。因此認為，與其在網路上進行口水戰，不如直接在賽場上用比分擊敗對手。