比賽就無敵？高雄百K賽選手闖紅燈「警在旁玩手機」 網怒轟：警察裝飾用

高雄14日舉辦大型自行車賽事「全球百鐵認證高雄百K自行車挑戰賽」，吸引眾多國內外車友齊聚高雄。不過，有民眾在仁武、燕巢一帶目擊，多名選手疑似無視交通號誌，集體闖紅燈通過路口，現場至少超過10輛自行車接連穿越，卻未見一旁執勤員警即時制止或取締，引發用路人強烈不滿，質疑警方執法流於形式，「警察是裝飾用」，再度掀起大型活動交通安全與執法標準的討論。

一名女騎士目擊整個過程後，上前詢問現場員警，質疑活動是否因「有申請路權」就可以闖紅燈，員警回應「基本上不行，但如果沒有管制，也沒辦法」，此番說法讓她更加氣憤。

回家後，她將經過分享於臉書社團「爆料公社公開版」，同時PO出影片，直指現場2名員警根本沒有執行交通管制，反而在聊天、滑手機，甚至不清楚紅燈狀況。她強調，申請路權並不等於可以忽視交通號誌，痛批「警察是裝飾品用。」

畫面曝光，不少網友紛紛撻伐，「然後守法的汽機車對上違規的腳踏車碰撞，屆時又是汽機車的錯，然後又要莫名其妙的賠給違規的人…」、「平常就一堆在闖了，正常」、「警察是拿來領薪水用」、「還並排騎車」、「沒比賽也一堆公路車沒在停紅燈吧？這種事情到處都有反正台灣人很包容的」。

不過，也有人直言「你有看過自行車賽有停紅燈了嗎？世界創舉膩！而且人家都寫機動管制，就是選手過去全綠燈而已，不要把自己的無知拿上來給大家笑」、「這應該是比賽的疏失，腳踏車比賽還要等紅燈，那還比什麼？」、「都有申請路權了，申請單也都貼在電線桿了，不懂你在生氣什麼？」

警方：２員警認定失職 參賽者仍須遵守《道路交通安全規則》

對此，警方表示，經調查確實有兩名執勤員警未積極履行職責，已認定失職，將依規定予以行政處分，並加強相關教育訓練。警方同時澄清，即使活動已申請路權，若現場未進行交通管制，參賽選手仍須遵守《道路交通安全規則》，並非「比賽就可以無視紅綠燈」。

主辦方：活動前已有提醒選手遵守交通 未來將強化宣導

主辦單位則回應，活動前已有提醒參賽者遵守交通規則，並安排志工及義交協助維護安全。未來將進一步強化賽事安全提醒與交通管制措施，避免類似狀況再次發生。警方也表示，將要求主辦單位加強對選手的交通安全宣導，確保比賽順利進行同時，不影響一般用路人的安全。



