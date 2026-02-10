比賽日驚覺作業未交！急寫信求饒 冬奧花滑選手揭教授決定

加拿大花式滑冰女將史基扎絲（Madeline Schizas）在比賽當天突然想起社會學作業還沒繳，立刻寫信向教授說明情況。（圖／翻攝自Madeline Schizas IG）





米蘭東奧近日如火如荼進行，除了緊張的比賽氛圍外，也傳出一則趣味新聞。加拿大花式滑冰女將史基扎絲（Madeline Schizas）在比賽當天突然想起社會學作業還沒繳，立刻寫信向教授說明情況，這段趣事也讓她瞬間走紅。

史基扎絲奧運比賽突想作業未繳

根據外媒《Operation Sports》報導，史基扎絲在奧運比賽當天才意識到作業截止日期與比賽撞期，因此不得不緊急向教授請求延長交稿時間。原本她的社會學論文截止日是週五，但她以為是週日，因此需要幾天延長。這個理由比大多數學生的借口都要合理，也引起了不少關注。

史基扎絲就讀於靠近家鄉安大略省奧克維爾的麥克馬斯特大學（McMaster University）。作為學生運動員，她每天都需要兼顧課業與訓練，幾乎讓她沒有休息時間。因為奧運比賽僅在特定時間舉行，但學生運動員仍須同時兼顧學業，因此壓力倍增。

在發送延長交稿申請後，史基扎絲也在IG上發文，為自己的疏忽致歉，並附上官方新聞稿證明自己確實在參加奧運，讓教授能確認她並非編造理由以逃避截止日期。她在也幽默的表示自己是一位「真的愛當學生的運動員」，引起網路熱烈回應。

在原定論文截止日的週五，史基扎絲完成女子單人滑短節目，最終排名第六。事實上，史基扎絲曾在2022年北京冬奧參加三項比賽，在女子單人滑項目中名列第18名，並幫助加拿大隊在團體賽中取得第四名。

至於教授是否批准延期，根據外媒《Global News》報導，史基扎絲事後透露：「既然大家這麼關心，我真的拿到延期了哈哈。我真不敢相信大家會這麼在意。」她也補充：「這是一個關於奧運聚光燈下的好學習經驗。」

