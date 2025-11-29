比賽生吃活昆蟲！男吞「10cm蟑螂」屍體卡呼吸道 下秒倒地爆吐亡

美國佛羅里達州2012年發生一起離奇意外，一名男子參加吃活蟑螂比賽，不久後倒地嘔吐，送醫不治。（示意圖／翻攝pexels）

美國佛羅里達州2012年發生一起離奇意外，一名男子參加吃活蟑螂比賽，在最後一輪吞下長約3至4英吋（7.62至10.16公分）的活蟑螂，不久後便倒地嘔吐，送醫不治。法醫表示，男子遭昆蟲碎片堵塞呼吸道，死因為窒息。這起事件近日再度被媒體關注，隨著詳細經過曝光，引起大眾對極限比賽安全性的討論。

《代托納海灘新聞日報》（Daytona Beach News Journal）報導，時年32歲的阿奇博（Edward Archbold），當時在佛州迪爾菲爾德海灘的爬蟲店，參加名為「午夜瘋狂」（Midnight Madness）的宣傳活動。賽事內容包括多輪不同昆蟲的大胃王比賽，最終獎品是一條雌性蟒蛇。根據目擊者與當年參賽者描述，最後一輪的項目是吞食長達3至4英吋的活蟑螂。

廣告 廣告

比賽結束後不久，阿奇博突然倒地並劇烈嘔吐，送醫後宣告不治，死因為「因噎塞與胃內容物吸入造成的窒息」。法醫馬拉克（Craig T. Mallak）說明，人體的會厭瓣膜原本應阻擋異物進入氣管，但「並非總是有效」，從當時的影片可見死者試圖同時吞嚥與呼吸，「而人體無法同時完成這兩件事」。

報導指出，當時約有30名參賽者參加比賽，無其他人出現不適。店老闆西格爾（Ben Siegel）形容，阿奇博是「派對的靈魂人物」，對他的離世深感悲痛，並強調所有參加者都簽署了免責聲明，願意自行承擔風險。

阿奇博的女友普羅菲特（Natasha Proffitt）表示，他過去曾吃過昆蟲，參賽當日的目的是想將獎品蟒蛇送給朋友。其任職4年的公司共同老闆克勞佛（Kim Crawford）則說，事件令人難以接受，但真相至少帶來些許釋然，「他是個聰明、善良的人，對朋友很好，這起事件完全是一場悲劇。」

心理學專家也針對這起事件提出觀察。黎巴嫩谷學院教授曼薩（Lou Manza）指出，參加這類極端挑戰的人，往往是為了尋求刺激、打破生活單調，「我們都渴望某些能讓生活變得更有意義的事情，年紀越長，這種需求越明顯。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

宏福苑大火釀128死！前保安主管揭「警報系統長期被關」 只為方便工人出入

帶台糖砂糖返日爆紅！ 日本蘋果糖老闆收到「特製25公斤砂糖抱枕」

香港惡火釀至少128人死！ 施工承包商3負責人「涉嫌誤殺」獲保