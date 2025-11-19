比起叫員工睡老婆！前格鬥選手揭「昔交手館長經驗」：這件事更重要

娛樂中心／台北報導

網紅館長陳之漢近日被元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小瑋毀滅式爆料。（圖／翻攝自館長成吉思汗YouTube）

網紅館長陳之漢近日被元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小瑋毀滅式爆料，稱館長曾叫「小瑋去X老婆」，導致小瑋受創求助身心科。如今網路流出完整未剪接錄音檔，館長認了與老婆沒性生活，解釋「叫小瑋去X館嫂」為夫妻與大家開玩笑的情趣，強調絕對沒有逼小瑋。對此，台灣格鬥選手「金剛刀」張景雄發文分享曾跟館長交手經驗，直言「重點是陳之漢與國台辦的往來關係」。

金剛刀曾跟館長交手。（圖／翻攝自臉書）

「金剛刀」在臉書粉專發文表示，很多人來問他對館長事件的看法，他坦言「陳之漢找員工上他老婆的這件事」，正常狀況他是不信的，不過館長一開始的態度，讓他開始懷疑，雖然整件事太荒唐，但憶起以前對方請他幫忙時，眼淚都快掉下來，結果隔天轉身開始亂講話，「陳之漢說什麼我都覺得要打折扣，他都只會說對自己有利的，然後避重就輕」。

至於李慶元和吳明鑒股東的部分，「慶元確實也有拿錢借錢」，不過一直以來如果不是他們兩個在外面擋，館長早就不知道涼幾次了，這部份該歸類在兄弟債，恐怕很難說的清楚。金剛刀認為，比較明確的是，館長去澳門，是要經過國台辦來做事，「可以很明確的知道，國台辦有給陳之漢下指示，看他怎麼表現，再來獲取利益」，認為這是要重視的地方，他私人事情當成笑話看即可，「重點是陳之漢與國台辦的往來關係」。

