比起彈劾綠營更怕上街頭？郭正亮提歐美2案例：聲望重創

行政院長卓榮泰不副署《財劃法》等爭議法案，在野黨提出對總統賴清德彈劾案表達不滿，《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，相較於彈劾，綠營比較怕民眾上街頭。對此，前立委郭正亮指出，彈劾的重點是過程而非投票，英國前首相強生、美國前總統柯林頓都被提過不信任投票和被彈劾，雖然都沒有通過，但兩人的聲望都因此遭到重創。

吳子嘉在昨（21）日播出的網路節目《下班瀚你聊》表示，綠營比較怕民眾上街頭，因為彈劾賴清德，是要留下一個紀錄、讓他覺得很難看，但賴沒在怕難看，所以用恥辱、仁義道德來跟賴談沒有意義。他指出，賴清德當總統有個最重要的事，就是照顧老百姓、為人民服務，結果賴把這件事丟掉，給人「沒有在考慮人民」的感覺。

郭正亮今天在中天政論節目《大新聞大爆卦》表示，彈劾的重點是過程而非投票，但還是會有政治作用，如強生曾被提出不信任投票，雖然沒有通過，但這導致強生的聲望一路暴跌；柯林頓1998年因「萊溫斯基醜聞」被提起彈劾，雖然一樣沒通過，但也因為到國會接受詢答，導致柯林頓的名望全部臭掉。

因此，郭正亮直言，彈劾的重點是過程而非投票，所以民眾黨主席黃國昌把彈劾案拉到520在投票的做法很聰明，藉此逼迫賴清德面對。他並提到，黃國昌已料到賴清德不會去立法院，所以在每個縣市都舉辦公聽會。

