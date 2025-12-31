比超天醬更黑暗！原班人馬打造《Sister Other Paranoia》上架Steam，兄妹共演扭曲物語

曾一手打造人氣話題作《主播女孩重度依賴》（NEEDY GIRL OVERDOSE）的原作者 にゃるら（Nyalra），最近正式公開新作《Sister Other Paranoia》，目前遊戲的 Steam 商店頁面已經正式上架。這款新作被定位為「暗黑視覺小說」，製作陣容相當豪華，除了由 にゃるら 親自操刀劇本外，音樂部分也找回了曾負責《主播女孩重度依賴》配樂的 Aiobahn +81、角色設計的 お久しぶり 合作，集結了熟悉的原班人馬，將再次帶給玩家獨特的心理衝擊體驗。

新作從描述上來看更加黑暗與沉重。（圖源：Sister Other Paranoia）

《Sister Other Paranoia》的內容風格比前作更加壓抑且黑暗，本作的故事聚焦於一位因無法忍受世界醜陋、恐懼與人交流而覺醒「讀心術」能力的男主角。主角雖然憑藉輕小說獲得新人獎，卻因此招致更多嫉妒與惡意，導致他將自己徹底封閉起來，只與同住的妹妹相依為命。兩人為了在這讓人窒息的世界中生存，逐漸陷入了一種扭曲且病態的關係。而遊戲中玩家能利用讀心能力去挖掘他人內心深處最不願被觸碰的不安全感，進而將那些虛偽、充滿惡意的周遭人士逼向絕路。

值得注意的是，除了 にゃるら新作公開外，他和前作《主播女孩重度依賴》發行商 WSS playground 的動畫化糾紛，也由對方發了一份嚴正聲明，針對與原作者にゃるら之間的權利糾紛做出回應。聲明中強烈駁斥了にゃるら日前對於動畫化受阻及公司內部霸凌、削減報酬、不當分配工作等指控，強調這些說法毫無事實根據，要求 にゃるら 停止宣傳也是因為他在社群上的攻擊性言論，並非威脅中止動畫製作，還是希望未來能基於事實持續溝通以縮小雙方認知差距。