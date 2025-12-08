比趙震雄更駭人！韓網翻出男星酒駕撞死女子棄屍 演員弟再犯性侵罪

記者林宜君／台北報導

南韓演藝圈近日再被翻出多起陳年惡行，引爆全網議論。從實力派影星趙震雄遭起底學生時期的重大犯罪，到更久遠的「撞死人還棄屍」案件重新被挖出，兩樁舊案在網路上快速延燒，讓不少韓國民眾直呼「再次見識到演藝圈黑暗面」。

南韓男星趙震雄日前被《Dispatch》全面揭露過去多項惡行，包括高中時期涉嫌偷車與三人性侵少女等犯罪，甚至因此被送往少年院。當媒體將趙震雄改名的背景與早年紀錄一併公開後，韓國網路瞬間爆炸，不少網友直指「完全毀掉觀感」。

趙炯基酒後駕車撞上一名30多歲的女子，造成對方當場身亡，趙炯基卻沒報警，反而將遺體拖行約12公里至路旁草叢丟棄，隨後自己回車內睡覺。（圖／翻攝自Threads）

隨著趙震雄醜聞發酵之際，韓網也挖出另一名「更令人心寒」的男演員過往，那就是資深演員趙炯基。這起事件發生於西元1991年的重大酒駕致死案。當時趙炯基酒後駕車撞上一名30多歲的女子，造成對方當場身亡。趙炯基卻沒報警，反而將遺體拖行約12公里至路旁草叢丟棄，隨後自己回車內睡覺，最後遭警方逮捕。手法殘忍，因此震驚當時社會。

案件進入審判後，一審認定趙炯基犯案時「因醉酒導致心神微弱」，因此從輕判處三年有期徒刑。但二審法官不接受此理由，指出「喝醉是你自己選擇的行為」，嚴詞駁回減刑說法，改判五年徒刑，強調酒駕本身即是重大公共危害，不能以「不清醒」作為藉口。

2024年底趙炯基現身YouTube頻道《스마일 공연단》的活動影片，久違站上舞台，影片中，趙炯基抱怨劇組越來越偏向啟用年輕人。（圖／翻攝自Threads）

雖然事件距今超過30年，但趙炯基真正走向演藝生涯末路，是2000年韓國網路論壇興起之後。社群重新翻出案件細節，網友更替趙炯基取了外號「殺手趙（Killer Jo）」，此稱號迅速擴散，使趙炯基幾乎無法翻身。儘管如此，趙炯基仍陸續參演戲劇，直到2017年才完全淡出螢光幕。

然而2024年底，趙炯基竟現身YouTube頻道《스마일 공연단》的活動影片，久違站上舞台。影片中，趙炯基抱怨劇組越來越偏向啟用年輕人，直說「現在只做年輕人的節目」等語氣不滿的發言，再度引發負評。有網友指出，趙炯基離開演藝圈的原因與年齡無關，而是因為「犯過非常嚴重的罪」。

趙炯基（右）的堂弟、已故演員趙敏基（左）犯下性侵罪。（圖／翻攝自Threads）

網友也再次提到趙炯基的堂弟、已故演員趙敏基的MeToo醜聞。2018年，多名清州大學的女學生指控趙敏基長期性侵。趙敏基起初否認，但在更多證詞曝光後輿論逆轉。警方準備正式調查時，趙敏基選擇輕生，事件震撼南韓演藝圈。

警方準備正式調查時，趙敏基選擇輕生。（圖／翻攝自Threads）

如今趙震雄惡行曝光，再度讓許多韓國網友想起趙炯基當年的駭人案件。論壇湧入大量留言，有人震驚表示「我從小看他演戲都不知道他做過這事」、「以前沒有網路才能被掩蓋吧，現在想想真的毛骨悚然」、「做過這種事竟然還能繼續上節目，太誇張」等看法，討論度持續延燒。

