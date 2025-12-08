比趙震雄更駭人！韓網翻出男星酒駕撞死女子棄屍 演員弟再犯性侵罪
記者林宜君／台北報導
南韓演藝圈近日再被翻出多起陳年惡行，引爆全網議論。從實力派影星趙震雄遭起底學生時期的重大犯罪，到更久遠的「撞死人還棄屍」案件重新被挖出，兩樁舊案在網路上快速延燒，讓不少韓國民眾直呼「再次見識到演藝圈黑暗面」。
南韓男星趙震雄日前被《Dispatch》全面揭露過去多項惡行，包括高中時期涉嫌偷車與三人性侵少女等犯罪，甚至因此被送往少年院。當媒體將趙震雄改名的背景與早年紀錄一併公開後，韓國網路瞬間爆炸，不少網友直指「完全毀掉觀感」。
隨著趙震雄醜聞發酵之際，韓網也挖出另一名「更令人心寒」的男演員過往，那就是資深演員趙炯基。這起事件發生於西元1991年的重大酒駕致死案。當時趙炯基酒後駕車撞上一名30多歲的女子，造成對方當場身亡。趙炯基卻沒報警，反而將遺體拖行約12公里至路旁草叢丟棄，隨後自己回車內睡覺，最後遭警方逮捕。手法殘忍，因此震驚當時社會。
案件進入審判後，一審認定趙炯基犯案時「因醉酒導致心神微弱」，因此從輕判處三年有期徒刑。但二審法官不接受此理由，指出「喝醉是你自己選擇的行為」，嚴詞駁回減刑說法，改判五年徒刑，強調酒駕本身即是重大公共危害，不能以「不清醒」作為藉口。
雖然事件距今超過30年，但趙炯基真正走向演藝生涯末路，是2000年韓國網路論壇興起之後。社群重新翻出案件細節，網友更替趙炯基取了外號「殺手趙（Killer Jo）」，此稱號迅速擴散，使趙炯基幾乎無法翻身。儘管如此，趙炯基仍陸續參演戲劇，直到2017年才完全淡出螢光幕。
然而2024年底，趙炯基竟現身YouTube頻道《스마일 공연단》的活動影片，久違站上舞台。影片中，趙炯基抱怨劇組越來越偏向啟用年輕人，直說「現在只做年輕人的節目」等語氣不滿的發言，再度引發負評。有網友指出，趙炯基離開演藝圈的原因與年齡無關，而是因為「犯過非常嚴重的罪」。
網友也再次提到趙炯基的堂弟、已故演員趙敏基的MeToo醜聞。2018年，多名清州大學的女學生指控趙敏基長期性侵。趙敏基起初否認，但在更多證詞曝光後輿論逆轉。警方準備正式調查時，趙敏基選擇輕生，事件震撼南韓演藝圈。
如今趙震雄惡行曝光，再度讓許多韓國網友想起趙炯基當年的駭人案件。論壇湧入大量留言，有人震驚表示「我從小看他演戲都不知道他做過這事」、「以前沒有網路才能被掩蓋吧，現在想想真的毛骨悚然」、「做過這種事竟然還能繼續上節目，太誇張」等看法，討論度持續延燒。
三立新聞網提醒您：
保護被害人隱私，避免二度傷害
拒絕家庭暴力，請撥打110、113
拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113
三立新聞網提醒您：
勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925（依舊愛我）
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
三立新聞網提醒您：
保護被害人隱私，避免二度傷害
尊重身體自主權，請撥打110、113
性侵害就是犯罪，請撥打110、113
更多三立新聞網報導
防彈RM首度公開想解散！粉絲炸鍋吵翻天 柾國緋聞巧妙避開
F4變F3引爆回憶殺！朱孝天黑歷史被再挖 韓雯雯直播喊冤遭反打臉
《信號２》慘遭腰斬？趙震雄突引退風暴爆發 業界嘆：不可能重拍
于朦朧效應全面引爆！天娛傳媒藝人不忍了 集體解約逃亡 炸翻娛樂圈
其他人也在看
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 141
納豆當爸了！ 依依做1年試管成功⋯聽到醫生宣布當場爆哭
納豆、依依相差11歲，當時納豆身體出狀況，是依依機靈的反應救了他一命，也因為這樣讓他認定一定要把對方娶回家，今年2人5月補辦婚禮，當時便透露要積極做人，8日依依宣布好消息，「我懷孕了！我們有小寶寶了！」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前 ・ 39
小煜離婚「護理正妹」！昔「交往內幕」全說了
娛樂中心／于士宸報導男星楊奇煜（小煜）從偶像男團「棒棒堂」出道，單飛後跨足主持與戲劇。2020年，他與小7歲的護理師女友言言結婚，並育有兩名兒子。沒想到，今日（8）小煜突然震撼宣布，其實早在9月就已與言言和平離婚，並感性表示：「有些故事不必用『結束』形容，只是換了一種讓彼此更舒服的方式陪伴」。如今，也有網友翻出他5年前公開結婚喜訊時的貼文，其中「這1句」讓人看見當時兩人滿溢的甜蜜與勇敢，相愛的模樣仍令人動容，如今卻傳出離婚消息，令大批粉絲感到惋惜。民視 ・ 1 小時前 ・ 1
吳建豪露面了！才遭爆瘦到臉凹脫相 47歲「驚人真面目」曝光
F4成員吳建豪日前在社群曬出一張電梯自拍照，暴瘦模樣引發網友熱議，健康狀況也令人憂心。近來言承旭、吳建豪、周渝民攜手天王周杰倫、五月天阿信推出單曲〈恆星不忘Forever Forever〉，吳建豪7日晚間難得加入阿信直播，他的真實狀態也隨之曝光。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 3
遭瘋傳離婚宥勝保事業 慈惠發聲「洩搬家近況」：圓滿的結束
宥勝性騷擾官司結束，一度想復出卻失敗，又遭爆與一路陪伴相挺的老婆林慈惠離婚，只為保住團購事業，對此，兩人均沒有做出回應，而昨（7日）慈惠發文曝光最新近況，透露「在新的城市開啟新生活」，似乎準備搬離原本居住的地方。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 10
楊奇煜正妹前妻昔氣到離家出走！新婚生第一胎險鬧離婚
男星楊奇煜自節目《模范棒棒堂》出道，橫跨歌手、演員、主持人領域，還在今年憑節目《來吧！哪裡怕》金鐘獎實境節目主持人獎，看起來家庭、事業兩得意。未料，他8日突宣布離婚，雖未說明感情破裂的原因，但曾在節目中透露夫妻倆吵架吵到差點離婚。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 5
向佐娶郭碧婷6年！曾「敗掉上億元」爸突喊：最大敗筆
娛樂中心／李汶臻報導台灣女星郭碧婷2013年在電影《小時代》中飾演「南湘」一角，在中國暴紅。她2019年嫁給香港娛樂大亨向華強、「向太」陳嵐的大兒子向佐，相較於郭碧婷鮮少公開露面，向華強、向太兩公婆近來不時就在鏡頭前公開發聲；繼向太日前上傳影片、罕見提小兒子向佑，自責「慈母多敗兒」，並稱小兒子「是我的痛」之後，向華強日前上傳影片認了投資大兒子向佐，是他電影生涯的「最大敗筆」。民視 ・ 1 天前 ・ 22
向華強認了「最大敗筆」為捧向佐虧數億被笑 向太宣布遺產向佐、郭碧婷沒份
香港娛樂大亨、中國星集團主席向華強日前在抖音發佈影片，主動談及與台灣女星郭碧婷結婚的長子向佐，坦言自己縱橫影壇數十年，唯一捧不起來的竟是親生兒子，直指投資向佐是自己電影生涯的「最大敗筆」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 29
朱孝天「被退出」F4 大陸妻心疼首回應：他瘦了15公斤
由言承旭、周渝民、朱孝天、吳建豪組成的「F4」先前在五月天大巨蛋演唱會復出，昨(5日)五月天阿信公開全新單曲MV〈恆星不忘Forever Forever〉，由周杰倫作曲、阿信作詞，MV中可見「F4-1」確定獨漏朱孝天，引發許多討論。而朱孝天的大陸妻子韓雯雯昨也在直播中表示，很心疼老公為此瘦身15公斤，這段時間外界對他有許多抹黑，希望大家別再攻擊或傷害朱孝天。中時新聞網 ・ 2 天前 ・ 58
這群人尼克無預警宣布賣房！曾「死都不想離開」 曝重大改變原因
百萬YouTuber團體「這群人」成員尼克與太太Ashly（陳君原）婚後育有一女Aria，並經營家庭頻道「尼克&ASHLY」。夫妻倆昨（6日）無預警在影片中宣布將出售目前的家，讓粉絲相當震驚，Ashly也坦言：「計畫趕不上變化。」透露雖然這間房子承載許多生活願景，但近期生活出現巨變，只能做出新的決定。鏡報 ・ 20 小時前 ・ 20
陳揮文「被離職」《飛碟晚餐》滿一週！一張照曝近況
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬/綜合報導資深媒體人陳揮文11月28日證實將告別主持19年的電台節目《飛碟晚餐》，並坦言自己是「被離職」，引發外界諸多聯想。離開主持...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 55
林志玲慶51歲看到蛋糕秒落淚！生日願望公開
「台灣第一名模」林志玲2019年與日本男星AKIRA（黑澤良平）結婚後，育有一個寶貝兒子，近年多將時間投入家庭及育兒，不時也會在社群分享與兒子的互動。11月29日迎來51歲生日的她，日前公開工作時慶生的花絮，竟然一看到蛋糕就忍不住落淚。中時新聞網 ・ 4 天前 ・ 42
薔薔主持《不熙娣》遇到無聊來賓 「內心飆髒話」直接放空
王思佳、薔薔、王心恬6日出席第二屆「臺北萌寵時裝週 TaiPet Fashion Week」活動。薔薔加入《小姐不熙娣》主持陣容一個月，目前還在抓節奏，坦言如果遇到講話無聊的來賓，就會當場放空，笑說應該要「學習假面一點。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 10
熱蒐爆棚！《AAA最美MC回顧對決》！張員瑛仙氣壓境，葉舒華回鄉魅力爆棚！兩天不同風格美到全網暴動！
一個是 AAA「五朝元老」的仙氣公主，一個是回鄉征服全場的台灣之光。兩位最美 MC 的高光出場，不只上熱搜，更掀起各國粉絲的討論潮。回顧12/6 AAA 頒獎典禮 MC ——「真人公主」張員瑛與李俊昊首度搭擋主持，張員瑛一現身就呈現「國際頒獎典禮級...styletc ・ 4 小時前 ・ 發起對話
八點檔女神曝喜訊！ 砸6位數成果「近萬人朝聖」
八點檔演員陳又榕（波波蓁）近年積極開創斜槓人生，除了深耕戲劇與健身領域，更與相識十多年的閨蜜、美妝生活風格 YouTuber 黃小米（Mii）共同主持 Podcast 節目《小週末開Pod》。然而，面對主持，她坦言承受巨大壓力和挑戰節目投入6位數製作，至今也尚未回本。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 發起對話
家寧新影片認「錢要花在刀口上」 親揭財務現況
家寧新影片認「錢要花在刀口上」 親揭財務現況EBC東森娛樂 ・ 18 小時前 ・ 66
AAA頒獎／林俊傑《背對背擁抱》唱一半！大咖歌手衝上台 網全跪了
林俊傑獲得「2025年度藝人獎」玩笑說：「我原本以為只是受邀來唱歌的，沒想到竟然也有我的份」，笑翻大家。而除了登台領獎外，也深情演唱《修煉愛情》全場一起大合唱，更驚喜合體曹承衍WOODZ深情合唱《背對背擁抱》，WOODZ標準中文發音，深情投入演出，讓全場5萬粉陶醉其中。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 12
真男友現身／獨家！愛的足跡洩祕 慈妹熱戀綠島民宿男
在IG擁有近46萬粉絲的富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」成員慈妹（彭翊慈），被爆早已名花有主，和在綠島經營民宿的男友交往多年，社群上可見兩人四處旅遊的同框照，並一同飼養米克斯狗狗；近日慈妹也和男友赴泰國旅遊，絲毫不隱藏戀情。鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前 ・ 16
香港視后佘詩曼已立遺囑分配資產！感嘆賺錢辛苦不願浪費
憑藉《新聞女王》系列再創事業高峰的香港三料視后佘詩曼，近日受訪時首度透露已立好遺囑，將按照個人意願分配累積多年的龐大資產。現年50歲的她坦言，經歷多位至親與前輩離世後，對生命有了更深刻的體悟。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 5
朴寶劍要回韓國了！活力滿點打招呼 超帥素顏現身
韓星來台參加AAA頒獎典禮，包括朴寶劍、TWS、IVE、LESSERAFIM等知名藝人週日現身高雄機場，引發逾300名粉絲熱烈送機！朴寶劍素顏亮相，親切揮手致意；RIIZE因晚間在香港有簽售會，直接搭機前往。粉絲們從午後就到場等候心儀偶像，只為與之共度珍貴時刻。有粉絲坦言此行只去了演唱會和機場，其他景點無緣參觀。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 4