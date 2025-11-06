比車展還狂！太子集團洗錢案「神獸級超跑」齊現身 全球限量款全都露

（社會中心／綜合報導）柬埔寨太子集團於台灣涉及洗錢案情持續延燒，據多方媒體報導，調查機關近日查扣該集團在台資產總額高達新台幣45億元，不僅包括多筆豪宅、不動產，甚至在台北市一處豪宅停車場蒐獲數十輛「神獸級」超級跑車。

圖／太子集團於台灣涉及洗錢案，近日被查扣各式名車26輛。（調查局 提供）

其中，早於報導中被點名的「四大神獸」超跑包括：市價約1.6億元的「馬王」法拉利LaFerrari、約2億元的「山豬王」布加迪Bugatti Chiron、接近1億元的麥拉倫McLaren P1，以及約8000萬元的保時捷918 Spyder；光這4輛就突破5億元之譜。

圖／太子集團跨國洗錢案，查扣證物驚見神級「麥拉倫Senna LM」限量超跑。（調查局 提供）

隨著調查進一步發現，在該豪宅「和平大苑」地下車庫查扣的超跑還包括：全球限量且難得入手、價值約1.2億元的麥拉倫Senna LM；以及同樣破億元的法拉利Monza SP2；另有近十輛豪華名車，包括價值約4000萬元的法拉利SF90、約2000萬元的麥拉倫 720S、約1200萬元的藍寶堅尼 URUS、約800萬的保時捷Spyder RS，以及超過500萬的保時捷992與保時捷Taycan。綜合兩日調查結果，單在該處地下車庫查扣的超跑與豪車總價即超過8.5億元。

圖／法拉利無車頂超跑Monza SP2。（調查局 提供）

據了解，該案由台北地檢署主導，並由警調、多個單位約47路同步搜索包括台北市大安區、台北101大樓、和平大苑等多處據點，拘提逾20名被告、約談多名證人。

目前除了查扣資產外，調查單位也正在清查這些超跑與豪車背後的資金流向，以釐清是否為非法所得轉為資產藏匿之用途。

