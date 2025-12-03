比車禍還驚恐！國道狂男追撞前車後大暴走 抄榔頭毆肉體還砸車身

警方到場壓制賴男。翻攝畫面

國道1號汐五高架昨（2日）晚間上演驚悚行車糾紛，46歲賴姓男子駕車不慎追撞前方車輛，雙方將車停在路肩下車後，賴男卻突然情緒失控，拿出榔頭要追打前車施姓駕駛及孫姓乘客，國道警方到場喝令賴男丟棄榔頭，但他拒不配合，過程造成警員手腳擦挫傷，被依現行犯逮捕，警方後續將依妨害公務、傷害、毀損、恐嚇罪嫌送辦。

昨晚8點多，賴男駕車行駛於國道1號係五高架北上，行經26.1公里環北路段時，不慎追撞前方施姓男子駕駛的車輛，雙方因此將車輛移至路肩，賴男與施男及車上孫姓友人一同下車，本要處理這起交通事故，不料卻演變成行車糾紛。

警方查扣賴男持有的榔頭。翻攝畫面

2施男車輛擋風玻璃遭賴男砸破。翻攝畫面

賴男下車後，不明原因突然情緒失控，竟在國道上抄出榔頭，追打施男及孫男，2人立即逃往交流道躲避，賴男竟沒有罷手的打算，先將目標轉移到施男車輛，砸毀車輛之後又開始追逐2人。

國道警方接獲通報後迅速趕往現場，並喝令賴男丟棄榔頭，不料他卻拒不配合，過程當中造成黃姓警員左手、左腳擦挫傷，警方當場依現行犯將他逮捕，但賴男遭逮後，聲稱身體不適，由警方戒護送醫，後續警方將依妨害公務、傷害、毀損、恐嚇等罪嫌偵辦。



