社會中心／陳崇翰 陳妍霖 莊柏驊 基隆報導

豪雨狂炸，基隆外木山湖海路二段3.4K，今天（31號）上午驚傳好幾顆巨石崩落，有的巨石重量約5噸，甚至比車還大，還砸斷道路護欄，柏油路也被砸出好幾個大洞，一輛轎車險被砸中，幸好無人受傷。

一顆巨石，橫倒在馬路上，再看看另一邊...





比車還大！基隆外木山湖海路5噸巨石崩落險砸車

比車還大！基隆外木山湖海路5噸巨石崩落險砸車（圖／民視新聞）

又是好幾塊巨石，整條道路，滿滿碎石，基隆市外木山湖海路二段3.4k處，31號上午10點多，驚傳落石，因為豪雨狂炸，巨石就從上方，沿著情人湖步道，翻滾下來，當場砸斷道路護欄、連柏油路也被砸出好幾個大洞，不少樹木也倒塌。

基隆市安樂區內寮里長嚴福神表示，「這顆石頭從山上滾下來，10點45分發生的，剛好有一台車在旁邊，沒傷到」。

白色轎車險些被砸，只能說，車主命大，沒有受傷，警方獲報，趕緊拉起封鎖線，畢竟旁邊就是著名觀光景點"大武崙沙灘"，這條道路，平時就有不少車流量，過去也曾發生過落石，如今又發生，地方民代痛批基隆市政府，維護工作沒有到位。

民進黨基隆市議員吳驊珈表示，「今年的基隆市議會會期當中，也請文觀局要特別對這個情人湖步道進行維護，今天發生的這樣子的狀況，也要再一次的呼籲基隆市政府正視情人湖步道的整修」。









民進黨基隆市議員施偉政也說，「請有關單位來調動機具前往處理，那現在已經有怪手以及我們的破壞小組，在現場將這個巨石進行破壞粉碎」。





巨石重達5噸，比車還大，火速調來怪手，將巨石破壞粉碎，再排除清理。力拚週三傍晚恢復雙向通車

