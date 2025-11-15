比較法學、比照同婚、與時俱進 立院法制局建議：旁系血親禁婚限4親等內

立院法制局建議，應修法限縮旁系血親禁婚親等範圍，若違反也應改為「得撤銷」，以維法律關係安定。。陳祖傑攝（資料照）



記者周志豪／台北報導

基於優生學，我國旁系血親6親等內不得結婚。但近日高雄發生表兄妹誤結遭判婚姻無效案例，衍生子女淪非婚生子女爭議。立院法制局建議，應修法限縮旁系血親禁婚親等範圍，若違反也應改為「得撤銷」，以維法律關係安定。

法制局指出，《民法》原定旁系血親8親等內禁婚，1998年修法時才廢除堂表之別、限縮為旁系6親等內血親不得結婚，印證所謂倫常觀念並非亙古不變，建議參酌德、日與同婚規定，研議再限縮為旁系血親4親等禁婚範圍。

法制局表示，當前《民法》旁系血親6親等內不得結婚規定是1998年基於優生學修法確定，但近年來世界各國基於婚姻自由，多已修法縮小禁婚親屬範圍，旁系血親禁婚不超出3親等，我國旁系血親禁婚範圍恐過寬。

法制局舉例，目前與我國同屬大陸法系的德、日等國，違反近親禁婚規定時，僅採「得撤銷」處分，我國卻採「無效」規定，對婚姻當事人與其子女權益的保護，也恐不夠充分、周延。

法制局也提到，司法院釋字第748號解釋，同性伴侶因無優生學顧慮，僅不能與「旁系血親在4親等以內者」結婚，卻仍禁止旁系血親6親等異性伴侶結婚（預設其必然生育且有害優生），此種區別對待恐不符平等原則。

法制局指出，當前現代社會家庭結構變遷，親戚關係日漸疏遠，年輕世代多已鮮少與親戚往來，當事人可能在不知情之情況下誤觸民法近親禁婚規定，若逕判婚姻無效，影響當事人、子女身分權與財產權。

法制局表示，過往近親禁婚法制規範，除遺傳學與優生學考量外，也有維護儒家固有倫常的考慮，但這主要是因為，往昔婚姻目的多隱含傳宗接代延續宗族等狹獈婚姻觀，但如今已是個人與社會自覺年代。

法制局認為，當代思潮重視婚姻功能多元性與夫妻共同生活整體和諧性，傳宗接代已非唯一考量，許多夫妻甚至為追求生活品質、經濟考量，選擇成不願生兒育女的頂客族。

至於優生學考量，法制局表示，隨醫療科技進步，現在只要在孕前或孕期確實產檢，即可大幅降低產下罕病兒機率，再以優生考量為近親禁婚主要理由，理由已難充分。

