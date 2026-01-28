比輝達更有性價比？分析師激推「這3檔」股票必長抱：這家公司難以取代
財經中心／王文承報導
隨著AI熱潮持續升溫，輝達（NVIDIA）憑藉在AI加速晶片市場的壓倒性優勢，股價一路狂飆，表現大幅超越全球股市，也讓不少投資人扼腕直呼「沒有早點上車」。不過，現在才注意到AI投資機會，其實還不算太晚。外媒點名「最值得買進並長期持有的3檔AI股票」，名單中卻意外沒有輝達，而是台積電（TSMC）、Alphabet（Google母公司）與Shopify。
比輝達更有性價比？分析師激推「這3檔」股票必長抱
投資媒體《The Motley Fool》分析師Andrew Button指出，輝達最初以電競顯示卡（GPU）聞名，而GPU天生具備高度平行運算能力，正好完美契合人工智慧運算需求。當AI浪潮興起，輝達迅速轉型、搶占先機，成為AI晶片市場的最大贏家。自2023年初以來，輝達股價累計大漲約1123%，漲幅約為大盤的10倍，堪稱近年最驚人的科技股表現之一。
然而，Button也提醒，再強勢的行情終究不會永遠持續。隨著AI市場快速成長，競爭對手正加速追趕。中國本土晶片技術進展迅速，美國政府甚至對部分企業使用輝達產品設限；在美國本土，超微（AMD）等對手也逐漸縮小技術差距。在這樣的背景下，與其追逐已大漲的明星股，不如把目光放在更具長期優勢的AI受惠標的。
以下是《The Motley Fool》點名，最值得長期持有的3檔AI股票：
台積電（TSMC）
先進製程需要極高技術門檻與龐大資本投入，使得像輝達這樣的晶片設計公司，幾乎離不開台積電的代工支援。隨著輝達AI晶片熱賣，台積電自然同步受惠。但更關鍵的是，台積電的優勢不只在單一客戶，而是「全產業通吃」。
無論AI晶片市場最後由誰勝出，台積電幾乎都是背後不可或缺的供應商，從輝達到各大競爭對手都仰賴其先進製程。Button指出，當初輝達估值已偏高時，他選擇買進台積電，視其為更具性價比的AI投資替代方案，最終成功獲利翻倍，雖然事後回看，確實賣得稍早，但仍凸顯台積電在AI產業鏈中的長期價值。
Alphabet（Google母公司）
Alphabet不僅是搜尋引擎巨頭，更是一家深度布局人工智慧的科技公司。它自行研發AI晶片（TPU，張量處理單元）、打造大型語言模型（Gemini系列），同時經營AI雲端服務，並將AI技術廣泛應用在Google搜尋、YouTube等核心產品中。
多年來，Google一直站在科技產業的最前線。進入AI時代後，Alphabet不但沒有掉隊，反而憑藉龐大數據、算力與生態系優勢，有望持續維持領先地位，成為長期AI投資的重要核心標的。
Shopify
Shopify則是AI浪潮下的另一個成功案例。這家加拿大電商平台，透過AI工具協助商家撰寫商品文案、生成行銷圖片，甚至打造完整的品牌視覺與行銷策略。對商家而言，AI的導入大幅降低行銷成本，同時提升營運效率。
事實上，在AI崛起之前，Shopify就已是中高端品牌電商的重要平台；隨著AI功能不斷強化，Shopify的競爭力更上一層樓，使其從「好公司」進化為「更難被取代的公司」，也成為AI應用端極具代表性的長線投資標的。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
