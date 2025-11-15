比逼拍下體更黑？館長被爆料恐藏陰謀 台派女神徐閉：習近平怕是不爽了

政治中心／李紹宏報導

知名網紅館長陳之漢開心從中國回來後，諸事不順，除了嘆「被民進黨害死」，現在更被昔日戰友「大師兄」李慶元與成吉思汗高階主管小偉毀滅式爆料。根據爆料，館長不僅要求小偉「拍下體」給他老婆看，還要求員工跟他老婆上床，行徑令人費解。對此，台派女神徐閉也看得霧煞煞，好奇館長的健身房到底賠多少，才會被員工背叛，更懷疑是不是連中共的「習大大」也看不爽館長，因此乾脆讓新人去對付館長？

館長陳之漢被徒弟和員工毀滅式爆料。（圖／翻攝自館長YouTube）

根據李慶元爆料，在2018年～2019年間，當時館長透過LINE電話，要求特助小偉拍攝並傳送他的下體照。據稱，館長提出要求時，宣稱是因其個人親密行為需求，想讓妻子觀看。小偉基於對館長（大哥）的信任，最終依照要求傳送了照片。此後，館長也向小偉分享了他與妻子的親密影片與語音訊息，誇張的是，館長甚至希望小偉跟館嫂上床。然而，館長在直播中反嗆「沒做這些事」，也強調「要怎麼爆料隨便你，看全世界相信誰」。

對此，台派女神徐閉在臉書發文指出，「我現在最想知道成吉思汗到底賠了多少錢，公司副總才會出來對館長反目成仇」，認為大師兄慶元都表示館長疑似在中國澳門收錢，「我在猜是不是有人拿了錢卻收在自己口袋裡，這些成吉思汗的管理高層才這麼不爽？」

台派女神徐閉懷疑，習近平看不爽館長，所以要派其他新人對副館長。（圖／翻攝自徐閉臉書）

徐閉更認為，還有一個可能，「就是習大大覺得館長績效差要換人了，乾脆資金改給新人，讓他們去對付館長，再繼續騙一波草，反正小草需要反台灣的神，習大大就給他們一個新神」。最後話鋒一轉，笑說自己雙魚座、小劇場多，只是猜猜閒聊一下。

文章一出，引發網友熱議，「現在慶元臉書被草民出征中，一堆留言在說青鳥崩潰。但～長度不足或不舉的又不是他們口中留言的青鳥，有什麼好崩潰的，不解耶」、「聽信『之漢』四姓亡命之徒話術，又得國民黨，白藍信徒重用它」、「我覺得符合率達百分之99.9％」、「一直以爲3cm是開玩笑的，沒想到」、「以前我覺得館呆應該是只是說說，但現在看起來他對彭麗媛的表示可能真的是他內心真這麼想！」

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

拒絕性騷擾，請撥打110、113

