比運動更有助長壽！研究：「少吃」就能消除體內毒素

讓細胞有喘息空間、減少長期累積的氧化傷害，是為健康老化鋪路的關鍵，食安專家楊世煒指出，大量研究已經證實，延長壽命最有效的方法之一就是少吃。他強調，這不只是熱量的問題，而是從根本降低身體負擔。

讓細胞有喘息空間、減少長期累積的氧化傷害，是為健康老化鋪路的關鍵。 （示意圖／Pixabay）

楊世煒在臉書粉專「韋恩的食農生活」說明，粒線體就像人體的發電廠，運作時難免會有火星四散的情況，這種小火星就是自由基，也就是人體在產生能源時必然伴隨的副作用。他表示，人體在粒線體工廠裡是有安排消防系統來撲滅這些火星的，那就是抗氧化劑。

人體內的維生素E、穀胱甘肽、Q10、α-硫辛酸就是天然的抗氧化劑系統。楊世煒指出，但是工廠運作如果過度頻繁，小火星過多，抗氧化系統就會負荷不過來。他進一步解釋，進食量愈大，粒線體為了轉換與利用能量，氧化反應就愈頻繁，自由基生成也愈多，身體承受的氧化壓力隨之上升。

研究顯示，當人的進食量降低時，整體氧化壓力便會下降。 （示意圖／Pixabay）

當進食量降低時，粒線體需要處理的能量負荷也隨之減少，所承受的氧化壓力自然下降。楊世煒表示，粒線體不必長時間高強度運作，便較不容易產生過量的自由基、毒素與代謝廢物，進而可以延緩老化，而能長壽。

楊世煒也說明，這解釋了為何在高熱量、高攝取的飲食型態下，人體對抗氧化營養素與維生素的需求會顯著增加，用來中和過多的自由基，以維持細胞與粒線體的穩定運作。相反地，當人的進食量降低時，整體氧化壓力便會下降。

