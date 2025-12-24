比過年還熱鬧…武漢「年豬宴」40元19個菜 1500人同席

武漢黃陂野村谷景區20日上演了一場沸騰的年豬宴，席開150餘桌，1500餘人同時用餐。每人花費40元(約5.6美元)就能嘗到19道菜品。來自河南信陽的遊客李女士被現場千人畫面震撼，驚呼「比過年還熱鬧」。工人們抬黑豬繞場時，「擡格子」開場更是讓全場掌聲雷動，氣氛推向高潮。

九派新聞報導，走進野村谷景區，空氣中彌漫著臘肉、清蒸魚的香氣。

千人宴的年豬均是附近村民家養的豬，平均每隻兩百斤，每天早上現宰運來景區。工人抬著豬在現場轉幾圈後，作為年貨在景區現切現賣，平均每隻豬能賣2000元(約284美元)。賣豬所得收入直接歸養豬村民，景區不收任何攤位費和佣金。

廣告 廣告

台下，150張圓桌已坐滿遊客，每桌近二十道菜品依次登場，蒸籠揭開時熱氣騰騰，排骨、粉蒸肉、武昌魚、臘腸等鄉土菜肴瞬間點燃味蕾，現場十分熱鬧。

據景區統計，當天的年豬宴共接待155桌，每桌10人。其中150桌通過線上提前預訂，5桌為臨時加座。從武漢城區，到周邊咸寧、襄陽，甚至河南信陽的遊客都慕名而來。

「現在每周舉辦三場年豬宴，分別是周三、周六和周日，今天的150桌，在3天前就搶光了！」負責人彭先生笑稱，上周一就收到120桌預訂，老闆臨時加場才緩解壓力。最初是每周六舉辦一場，由於活動過於火爆，他們決定每周加開兩場。

報導指出，「其實這些菜並不昂貴，也不是特別稀奇的菜。大家吃的其實也就是個氛圍。」他坦言，這些武漢任何餐廳都能吃得到，甚至有些餐廳能做得更好。「但餐廳吃不到這種喜慶勁兒，大家都把這個當作一個節日在過，其實就跟提前過年差不多了，很熱鬧。」

彭先生表示，黃陂自民國時期就有「殺豬飯」習俗，主家每年殺年豬，請鄉鄰來幫忙，結束後請大家吃飯，如今演變為「年豬宴」。

更多世界日報報導

53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」

政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線

經濟學家：社安金提早或延後申領要以「最壞狀況」為假設