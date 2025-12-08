比過年還重要！ 冬至6禁忌、8習俗 養生旺財一次看
今年12/21日是冬至，冬至又稱冬節，是北半球中一年黑夜最長白天最短的日子，因此古人會認為冬至之後白天變長、夜晚則變短，有陽氣初始的狀態。
所以在古代冬至比過年還重要，很多家戶都會在冬至送禮，飲酒作樂，祭拜租先，到底冬至有什麼禁忌與習俗呢？清水孟國際命理小孟老師整理冬至6大禁忌與8大習俗，快來看看有哪些吧！
冬至「6大禁忌」 不可以行房
1、不可以房事：冬至氣溫較低，陰氣旺盛，男女精力太旺盛容易陽氣外洩，導致陰氣入體，容易傷到元神。
2、晚上避免旅遊外出：《周禮春官神仕》中提到「以冬日至，致天神人鬼」，因此冬至在古代人來說為鬼節，建議晚上9：00後不要外出，外出可攜帶鹽巴。
3、嫁出去的媳婦不要回娘家。因為冬至這天氣溫低寒，倘若媳婦回娘家路途遙遠，在途中萬一感冒生病回家後會傳染給公婆，公婆大多年長萬一冬天生病會更加嚴重，因此冬至媳婦避免回娘家。
4、不宜熬夜晚睡：冬至相當寒冷，太晚入睡容易陽氣下降，陰氣旺盛導致氣場欠佳，又冬至有小過年的意涵，若在冬至陰氣旺盛會影響來年運途。
5、吃湯圓要雙數：冬至吃湯圓一定要雙數不可以是單數，若是單數代表形影孤單，來年容易孤獨寂寞；雙數代表能夠幸福圓滿，成雙成對，又可以添歲又添福。
6、忌逞兇鬥狠：冬至為節氣變化之日，情人朋友外出不可以吵架動怒，以免氣場轉換壞了磁場。
冬至「8大習俗」 吃餃子可旺財富
1、冬至大多會在白天祭拜神明、祖先、地基主，其因是為了感謝神靈過去一年的辛苦護持，祈盼來年再多加幫忙保佑。
供品：三牲、四果、湯圓3碗、發粿、茶或酒3杯。
紙錢：拜神明使用刈金、壽金、地公金。拜祖先使用刈金或銀紙都可以。
2、吃湯圓圓：冬至吃湯圓代表圓滿如意，單身者可旺桃花，想要求財者會出現財富圓滿如意，人際上也會人事滿滿，家庭上也會家庭和樂幸福美滿，建議紅白湯圓一起吃可以陰陽調合旺5年。另外民間有「吃了湯圓大一歲」之說，因此讓小孩吃湯圓也等於小孩大了一歲有添歲的意涵。
3、吃水餃：冬至吃水餃可以旺財富，因為餃子象徵財寶，吃下後能讓你財氣飽滿，招財進寶。
4、吃豬腳麵線：冬至吃豬腳麵線能去穢氣煞氣，還能延壽破除太歲。
5、吃年糕：冬至後代表陽氣的開始，也象徵新的氣息，因此吃年糕吃的甜甜的好過冬，也代表又一年的開始。
6、冬至送鞋：唐朝《中華古今注》記：「漢有繡鴛鴦履，昭帝令冬至日上舅、姑。古人在冬至晚輩會買鞋子送給舅舅與姑姑，演變到現今，成了舅舅與姑姑送鞋給外甥、侄兒，代表幫晚輩添衣如同添歲。
7、冬至進補：冬至黑夜較長也較冷，因此適合冬令進補，古人會在這一天燉羊肉或煮麻油雞湯來喝。
8、吃餛飩：南宋時民間有「冬至餛飩夏至麵」的俗諺。代表冬至為白天較短夜較長，隔天恢復正常白天長夜晚短，有混沌初開的意謂，如同盤古開天闢地祝賀大地初始，也代表惡運結束，好運將來。
民俗說法，僅供參考
（封面示意圖／翻攝Pexels）
冬至逢天赦能轉運「錯過要等80年」 命理師示警：恐收一波人走
