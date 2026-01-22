比過重更傷腦！醫揭「身體1處肥大」會害失智：腦子縮小了

記者施春美／台北報導

醫師洪永祥表示，內臟脂肪分泌的發炎因子會破壞血腦屏障，因此，腹部肥胖者中老年後失智症的比例顯著提高。(示意圖／pixabay)

有些人體重增加不多，卻腰變粗，醫師洪永祥表示，這是內臟脂肪堆積的警訊。醫學研究指出，不同於皮下脂肪，內臟脂肪會引發炎症反應、胰島素阻抗與代謝混亂，導致心臟病、中風、脂肪肝、慢性腎病、甚至癌症。此外，內臟脂肪分泌的發炎因子會破壞血腦屏障，因此，腹部肥胖者中老年後失智症的比例顯著提高。「人現在的健忘，可能就是腹部的油在作怪！」

腎臟科醫師洪永祥在其臉書表示，內臟脂肪會每天破壞身體器官，因為它的3大致病機制：

1. 具高炎症性：內臟脂肪位於門脈系統附近，會釋放大量的促炎細胞因子物質，例如TNF-α 和 IL-6，這些發炎因子會經由血液循環流向全身，一點一滴地消耗人的器官壽命。

2. 胰島素阻抗：內臟脂肪會導致身體對胰島素反應減弱，血糖調節失衡，是代謝症候群的核心。當出現胰島素阻抗，糖尿病與一連串併發症就接踵而至。

3. 脂肪肝與脂肪酸流入血循環：內臟脂肪細胞死亡時，大量遊離脂肪酸流入門脈，增加肝臟負擔並干擾腎臟排毒功能。

洪永祥並說明，內臟脂肪毀掉器官的5大恐怖路徑。

第一名：腎臟的「沈默哀鳴」──慢性腎衰竭與洗腎

多篇研究指出，中心肥胖是導致慢性腎臟病的獨立危險因子。內臟脂肪會壓迫腎臟，並引發「腎小球高過濾壓」，最後害人終身洗腎。

第二名：心臟的「油脂枷鎖」——心肌梗塞與心衰竭

心臟外有一層脂肪叫「心外膜脂肪」，它與內臟脂肪的性質極為相似。當內臟脂肪過多時，心臟也會被一層厚厚的油脂包覆。這些脂肪會直接向心肌滲透發炎物質，干擾心臟的電氣傳導與收縮，增加心律不整與心臟衰竭的風險。

第三名：肝臟的「油炸地獄」——非酒精性脂肪肝

文獻提到，內臟脂肪釋放的游離脂肪酸會直接經由門靜脈灌入肝臟。肝臟處理不完這些油脂，就會堆積在肝細胞內，引發肝炎、肝纖維化，最終演變成肝硬化。

第四名：血管的「生鏽危機」——高血壓與動脈硬化

內臟脂肪會分泌「血管收縮素」，讓血管失去彈性。一項大型研究指出，內臟脂肪會引發氧化應激，導致血管內皮功能障礙，這如同自來水管內壁長滿鏽垢，水壓（血壓）自然飆高，最終導致中風或心梗。

第五名：大腦的「慢性罷工」——失智與情緒失控

研究顯示，內臟脂肪過多與大腦皮層變薄、腦容量縮小有關。內臟脂肪分泌的發炎因子會破壞血腦屏障，導致中樞神經系統發炎。這解釋了為什麼腹部肥胖的人，中老年後罹患阿茲海默症的機率顯著提高。「因此，現在的健忘可能是肚子的油在作怪。」

