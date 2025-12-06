比部長高！ 國家住都中心遭爆新人月領21萬

時間回到一年前，總統賴清德，出席中央第100處社會住宅動土儀式，喊出「絕對有信心、有能力加速推動社會住宅」。但負責統籌、興辦中央社宅的「國家住都中心」，現在卻被指控，疑似淪為養肥貓、酬庸的機關。

國民黨立委許宇甄，曬出國家住都中心的薪資總額表，光是一年薪資總額就高達5.7億元。仔細看，114年，員工總共460人，115年增加35人，但薪資支出卻暴增了8929萬元，獎金也增加2163萬元。

等於35名新進人員，年薪高達316萬、月薪21萬元，其中還有61萬的獎金。但對比各部部會首長，月薪也才20.4萬元，更是超過國人平均薪資的4.5倍。

立委許宇甄砲轟，國家住都中心根本是養肥貓（圖／TVBS）

立委(國) 許宇甄 說:「新增人員的平均年薪高達316萬元，薪水都比部長還高，更是一般公務人員想都不敢想的數字，遠遠超過公務人員的行情，尤其台灣七成的受薪者月薪不到5萬元，天價薪資完全脫離台灣勞工的薪資現實。」

立委批評，社宅進度落後、績效不彰，住都中心薪資卻遠超行情。但「國家住都中心」屬於行政法人，具有人事以及財務自主性，不是公務人員，也不受公務人員相關法令規定。

桃園市議員 詹江村 說:「任何一家公司你一個月，員工薪水20幾萬，然後養了30幾個人又沒什麼成績，這家公司早就倒閉了啊。」國家住都中心回應，所聘均為都更、不動產、工程營建等高度專業人才，薪資結構是為了有效延攬與留任專業經理人，薪資結構也並非立委所計算。

