比郭書瑤還辣？百白從影最大尺度 高衩泳裝化身妖孽老娘

《何百芮的地獄戀曲》由郭書瑤、姚淳耀、孫可芳、鍾瑶、阿Ken聯手演出，其中百白在劇中大膽突破，不僅挑戰泳裝造型，還需詮釋「跨跨跨性別」角色設定，身為生理女性，卻要演出一名造型前衛、希望打扮成生理女性的生理男性，前衛造型也讓她自豪直呼「我比瑤瑤還辣」。

百白從影最大尺度「跨跨跨性別」驚豔全場。(圖／彼此影業提供)

本週最爆笑的橋段，莫過於百白飾演的大尺度網紅角色「妖孽老娘」首度登場。「妖孽老娘」是一名想成為生理女性的生理男性，造型前衛又大膽，讓原本就是生理女性的百白直呼難度不小，但演起來相當過癮。劇中她不僅要與何百芮互相嗆聲，還必須穿上高衩泳裝登場，讓她興奮表示：「太辣了！多虧整個造型團隊的幫助，我才能完整成為妖孽老娘這個角色。」

拍攝當天，百白不只畫上誇張妝容，還戴上假髮、長指甲片與高跟鞋，對整體造型感到相當滿意，直呼「神乎其技」，也笑說這是自己從影以來最大尺度的演出。她更分享，當天瑤搖看到她的造型後，直誇「比我還要辣」，讓百白感到相當驕傲。瑤搖也稱讚百白是喜劇鬼才，認為她能一本正經地說出許多人不好意思開口的話，關鍵在於內在狀態非常穩定。



