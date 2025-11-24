比金馬獎陣容還盛大的婚禮，東裕集團第三代娶妻！關穎、邱淑貞成姻親. 梁朝偉、劉嘉玲夫妻，關之琳、邱淑貞都飛抵台灣，還有阿B鍾鎮濤、袁詠儀

邱淑貞（左起）、劉嘉玲、梁朝偉金馬獎當天來台喝喜酒。（攝自IG @carinalau1208）

台北寒舍艾美酒店21日晚間舉辦一場豪華婚宴，演藝圈大咖藝人都現身祝福，比金馬獎陣容還大，新娘沈婷婷為邱淑貞的侄女，新郎則是關穎的表外甥，家族背景令人驚嘆不已。

關穎的母親是蔡萬春的女兒，Justin為關穎的表外甥。新娘沈婷婷為邱淑貞的侄女，2人親上加親。

婚宴吸引許多港台大咖藝人親自到場祝賀，場面比金馬獎盛會還熱鬧，梁朝偉、劉嘉玲夫妻參加婚宴，女神關之琳、邱淑貞也都飛抵台灣，阿B鍾鎮濤、袁詠儀、卜學亮、屈中恆、Vicky夫妻、柯耀宗、張小燕、張清芳，微博網友整理，女方是來自香港IT集團老闆沈嘉偉的姪女沈婷婷，新郎Justin則是東裕集團「河南王」王任生孫子、家族擁有東裕電器與丹尼斯百貨兩大集團，Justin媽媽則是國泰集團創辦人蔡萬春的孫女蔡佳樺。藝人關穎表外甥。因此巨星都現身祝福。

關穎也在IG發文並po出婚宴照片，開心直呼：「前晚參加姪子婚宴，遇到許久不見的關大美人」。

這場集結港台政商名流與演藝圈的世紀婚禮，新娘沈婷婷出生顯赫，其伯父是IT集團大老闆沈嘉偉的弟弟沈建偉的寶貝女兒，新郎是東裕集團、丹尼斯集團第三代，其父親是王尚卿，是王任生的次子，母親則是國泰集團創辦人蔡萬春之孫女蔡佳樺，也就是關穎的表外甥。

邱淑貞與沈嘉偉特地邀請親友跨海喝喜酒，就連甚少出席公開場合的梁朝偉也和劉嘉玲合體，其保鮮容貌和影帝氣度，仍是全場焦點。

關穎也在IG上為新人獻上祝福，並分享她與關之琳的漂亮合照，「前晚參加姪子婚宴，遇到許久不見的關大美人」，讓不少人為之欽羨。