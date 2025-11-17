比銀樓高3.5倍！美式賣場金手鍊 工錢要1.5萬
黃金價格居高不下，現在連飾金的工錢也讓人目瞪口呆！在美式賣場，有民眾買了24K黃金手鍊，工錢竟高達近1.5萬元，相比之下，傳統銀樓的工錢，同樣重量大約落在3－4千元，讓不少民眾驚呼不已，不禁想問賣場黃金手鍊難道是什麼大師之作嗎？
招財貓、金豬撲滿、黃金擺件、葫蘆造型手鍊，以及耳環通通有，知名美式賣場各式金飾一應俱全，方便購買，但工錢價差很驚人。
以雙股細金線纏繞成橢圓形鏈環，24K黃金手鍊5.12錢，以購買當天牌價來算，約是7萬6800元，不過結帳時卻花了9萬1799塊，讓民眾驚呼，光是工錢就將近1萬5000元，難道這是什麼大師之作嗎？
差不多重量的黃金，在美式賣場跟銀樓買，工錢差了3.5倍，儘管美式賣場黑鑽卡有2%回饋，以及信用卡聯名卡線上刷3%回饋，加起來最高回饋5%，也就是4589元，但整體工錢扣下來還是破萬，9萬1799元扣掉4589.95元，算下來是8萬7209.05元，賣場工錢還是明顯比較高。
民眾：「就很像你去百貨公司買的，意思是一樣啊，因為它們可能店面需要租金成本，然後還要請員工，都會算在裡面吧。」
民眾：「金子我是不會考慮在這裡買，因為像我們饒河夜市，整條都是金子街，都會給老客戶買，比較有保障。」
銀樓業者王小姐：「就是跟它的設計也有關係，設計或品牌，品牌的它可能，它的定價會偏高一點，跟它的工藝譬如說，是5D的啊，6D的啊，或者是說它做空心的設計，台灣做的工藝會比較便宜一點，那進口的香港那邊，相對高一點。」
銀樓買還是賣場買，要買金條還是買飾金，黃金價格維持高檔下，一點點差異都顯得格外有感。
