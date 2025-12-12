比閨蜜還懂你！「這3時段」最多人與AI談心…精神科醫3提問示警：把人變「被寵壞小孩」





生成式AI已逐漸進入日常生活，從查資料、做簡報到陪伴對話，功能越來越多元。近來甚至傳出日本一名女子與自己利用ChatGPT生成的「AI情人」舉行婚禮，宛如科幻電影的情節走入現實世界，也讓更多人重新思考：數位陪伴成為新常態？

精神科醫師洪敬倫將這種現象稱為「AI依附」，意指人們開始把AI當成情緒出口，甚至視為私密朋友。他指出：「AI提供了即時、無壓力的傾聽環境，看似便利，但也逐漸重塑我們的社交期待與心理結構。」

三時段最想找AI聊天

根據心理健康平台「放心說FundaTalk」內部數據，具有心理支持功能的「FundaGPT」在三個時間帶會出現使用高峰：分別是週二與週五下午4點至5點，以及週三凌晨0點至1點。

洪敬倫說，這恰巧對應下班前的高壓時段，以及深夜最容易思緒翻攪的時刻。數據也顯示，更有使用者每天與FundaGPT聊天，時間持續數月之久，形成穩固的情感連結。

這意味在人們最需要紓壓的時刻，「第一個想找的，越來越可能是 AI」。

AI 讓你覺得被理解，也可能讓你更難理解他人

AI具高理解力、還能24小時全天候陪伴，不會打斷、不會反駁、隨時等你，確實比人際互動省力許多。但洪敬倫提醒，這種「極度迎合使用者」的互動模式若持續強化，可能讓人變得越來越難忍受真人互動中的摩擦、延遲、與不確定性，也越來越缺乏同理對方視角與感受的能力。

「我們大腦中的鏡像神經元或許會日漸萎縮，就像被寵壞的小孩，對人失去耐心與寬容。」

洪敬倫解釋，人會有遲疑、情緒、誤解，這些都是 AI 不會出現的。「和AI互動不會被打斷、不需要等待、也不用在乎社交禮節。久而久之，我們容易將這樣的期待類比到人身上，開始對身邊人複雜的思維與多變的情緒感到不耐煩。」

長期仰賴 AI，可能讓人越來越難忍受與真人的相處——互動耐性的下降，可能導致自我隔離、社交退縮、甚至逃避必要的對話。

他提醒，人與人之間的互動，其實是我們存在感最重要的來源之一。透過真實相處獲得被理解、被在意、或即使有衝突仍能維繫的人際關係，會帶來超過螢幕的生命厚度，是AI無法取代的。

延伸閱讀： 老公什麼都想辯到贏、不在乎我感覺…她向AI傾訴「心情被接住」算出軌嗎？3招修復關係、恢復親密

青少年最易依賴，恐失去心靈成長機會

雖然成人使用AI廣泛，但洪敬倫特別示警：AI依附模式在青少年族群尤其值得關注。

「青少年是高劑量使用AI的一群，因為它博學多聞且不會反駁，也不會給壓力，講什麼都會被承接，比跟人互動輕鬆太多。但正因太順利，反而讓孩子少了練習處理人際關係的機會。」

他強調，孩子的自我不是靠 AI 對話長出來，更多是在與朋友的好奇、誤解又和好中，一點一滴建立起來的。這些真實互動雖不完美，卻是心理韌性的重要養分。

如果長期只跟AI對話，孩子容易活在困在一個自我強化的情緒同溫層，聽不到別人真正的想法。他提醒，「真正能讓人成長的，是我們願意留在關係裡面，學習去理解彼此的種種差異。」

3問題檢視你是「健康使用」還是「過度依賴」

洪敬倫說，AI 本是好工具，但對熟齡族而言，更需要有意識地自我調整。洪敬倫提供3個檢查點：

● 是否更習慣與AI對話，反而懶得與人互動？ ● 是否覺得AI「比朋友還懂你」，甚至開始抱怨親友不如AI了解你？

● 是否在失眠、焦慮，低潮時，第一個動作就是開啟AI視窗？

如果以上情況經常出現，可能代表你對AI產生較高的情感依賴。洪敬倫建議可以為自己設立使用界線，並試著重新建立與人互動的節奏與空間。必要時，也可以尋求心理諮商的協助，釐清自己內在的需求。

洪敬倫最後提醒，AI 能幫你整理思緒，但真正的陪伴，是願意在你身旁，帶給你撫慰與溫暖的 human being（人）。「那種連結感，是演算法模擬不來的。」

