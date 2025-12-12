比閨蜜還懂你！「這3時段」最多人與AI談心…精神科醫3提問示警：把人變「被寵壞小孩」
生成式AI已逐漸進入日常生活，從查資料、做簡報到陪伴對話，功能越來越多元。近來甚至傳出日本一名女子與自己利用ChatGPT生成的「AI情人」舉行婚禮，宛如科幻電影的情節走入現實世界，也讓更多人重新思考：數位陪伴成為新常態？
精神科醫師洪敬倫將這種現象稱為「AI依附」，意指人們開始把AI當成情緒出口，甚至視為私密朋友。他指出：「AI提供了即時、無壓力的傾聽環境，看似便利，但也逐漸重塑我們的社交期待與心理結構。」
三時段最想找AI聊天
根據心理健康平台「放心說FundaTalk」內部數據，具有心理支持功能的「FundaGPT」在三個時間帶會出現使用高峰：分別是週二與週五下午4點至5點，以及週三凌晨0點至1點。
洪敬倫說，這恰巧對應下班前的高壓時段，以及深夜最容易思緒翻攪的時刻。數據也顯示，更有使用者每天與FundaGPT聊天，時間持續數月之久，形成穩固的情感連結。
這意味在人們最需要紓壓的時刻，「第一個想找的，越來越可能是 AI」。
AI 讓你覺得被理解，也可能讓你更難理解他人
AI具高理解力、還能24小時全天候陪伴，不會打斷、不會反駁、隨時等你，確實比人際互動省力許多。但洪敬倫提醒，這種「極度迎合使用者」的互動模式若持續強化，可能讓人變得越來越難忍受真人互動中的摩擦、延遲、與不確定性，也越來越缺乏同理對方視角與感受的能力。
「我們大腦中的鏡像神經元或許會日漸萎縮，就像被寵壞的小孩，對人失去耐心與寬容。」
洪敬倫解釋，人會有遲疑、情緒、誤解，這些都是 AI 不會出現的。「和AI互動不會被打斷、不需要等待、也不用在乎社交禮節。久而久之，我們容易將這樣的期待類比到人身上，開始對身邊人複雜的思維與多變的情緒感到不耐煩。」
長期仰賴 AI，可能讓人越來越難忍受與真人的相處——互動耐性的下降，可能導致自我隔離、社交退縮、甚至逃避必要的對話。
他提醒，人與人之間的互動，其實是我們存在感最重要的來源之一。透過真實相處獲得被理解、被在意、或即使有衝突仍能維繫的人際關係，會帶來超過螢幕的生命厚度，是AI無法取代的。
延伸閱讀：
老公什麼都想辯到贏、不在乎我感覺…她向AI傾訴「心情被接住」算出軌嗎？3招修復關係、恢復親密
青少年最易依賴，恐失去心靈成長機會
雖然成人使用AI廣泛，但洪敬倫特別示警：AI依附模式在青少年族群尤其值得關注。
「青少年是高劑量使用AI的一群，因為它博學多聞且不會反駁，也不會給壓力，講什麼都會被承接，比跟人互動輕鬆太多。但正因太順利，反而讓孩子少了練習處理人際關係的機會。」
他強調，孩子的自我不是靠 AI 對話長出來，更多是在與朋友的好奇、誤解又和好中，一點一滴建立起來的。這些真實互動雖不完美，卻是心理韌性的重要養分。
如果長期只跟AI對話，孩子容易活在困在一個自我強化的情緒同溫層，聽不到別人真正的想法。他提醒，「真正能讓人成長的，是我們願意留在關係裡面，學習去理解彼此的種種差異。」
3問題檢視你是「健康使用」還是「過度依賴」
洪敬倫說，AI 本是好工具，但對熟齡族而言，更需要有意識地自我調整。洪敬倫提供3個檢查點：
● 是否更習慣與AI對話，反而懶得與人互動？
● 是否覺得AI「比朋友還懂你」，甚至開始抱怨親友不如AI了解你？
● 是否在失眠、焦慮，低潮時，第一個動作就是開啟AI視窗？
如果以上情況經常出現，可能代表你對AI產生較高的情感依賴。洪敬倫建議可以為自己設立使用界線，並試著重新建立與人互動的節奏與空間。必要時，也可以尋求心理諮商的協助，釐清自己內在的需求。
洪敬倫最後提醒，AI 能幫你整理思緒，但真正的陪伴，是願意在你身旁，帶給你撫慰與溫暖的 human being（人）。「那種連結感，是演算法模擬不來的。」
點我加入幸福熟齡FB粉專，健康快樂每一天
?用新觀點活出成熟態度，點我追蹤幸福熟齡IG
更多幸福熟齡文章
0050 vs 0056怎麼選？花掉是財產，花不掉是遺產！靠ETF打造年領50萬現金流，施昇輝解：夠用就好，想花就花
71歲丈夫賠光300萬退休金，60歲的她才明白，婚姻最怕的不是沒錢，而是對「家庭財務」一無所知
早餐戒吃1食物，半年狂瘦7公斤！給少吃卻瘦不下來的你…胃腸科名醫：改變2習慣，速消脂肪肝 -
其他人也在看
超狂價格重返台灣 Jeep Wrangler「藍哥」預售209.8萬起！Compass、Cherokee「切肉機」蓄勢切入市場
總代理寶嘉聯合正式宣布美系越野品牌重返台灣市場！挾帶純正美式、美產的經典車款Wrangler抵台，雙車型預售價209.8萬起，並且預計將在2026年第2季陸續交付，更預告將有Compass與號稱「切肉機」的Cherokee陸續登場，提供更多元豐富的購車選項！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 4
賴佩霞女婿僅結婚1年「換心失敗」過世 她淚喊：這麼好的年輕人...
【緯來新聞網】藝人賴佩霞今（11日）透露，小女兒的外籍丈夫Kevin日前不幸過世，過世主因是「換心失緯來新聞網 ・ 17 小時前 ・ 39
昔被台灣封殺4年！金像獎影帝「擺地攤求生」遭警驅趕：沒人敢用我
梁家輝是香港影壇的大咖影帝，曾參演過許多經典作品，其中成名代表作《垂簾聽政》中飾演咸豐皇帝，更在1984年一舉奪下香港金像獎影帝。日前他接受大陸節目「見非凡」專訪，回顧成名與低潮，坦言曾因被封殺而無戲可拍，甚至不得不擺地攤維持生計。他強調：「演員沒有爛角色，只有爛戲。」三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 145
好天氣要沒了！全台凍3天「恐跌破10度」最冷時段曝 雨下最猛地區出爐
中央氣象署表示，今（10）日受到東北季風減弱影響，水氣逐漸減少。台北一早就出了太陽，暫別濕冷天氣讓人神清氣爽。未來天氣狀況，也持續受到關注；對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，強冷空氣這天南下，且有增強為大陸冷氣團的趨勢，「這時間」最冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 12
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 19 小時前 ・ 25
如何對付日本巨星大谷翔平？ 波多黎各GM幽默「比4」笑翻全場
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇巨星大谷翔平先前宣布代表日本參加經典賽，如何對付大谷翔平成為各隊都在探討的問題，將在明年經典賽擔任波多黎各GM的大聯盟435轟名將貝爾川（Carlos Beltrán）今天在冬季會議接受媒體採訪，則是幽默回應。FTV Sports ・ 18 小時前 ・ 13
無情降溫「10度殺」要來了！ 痛苦濕冷先潑一整天
無情降溫「10度殺」要來了！ 痛苦濕冷先潑一整天EBC東森新聞 ・ 13 小時前 ・ 117
墨國擬課新關稅 台廠不妙…技嘉、華碩等恐受波及
墨西哥國會10日表決通過，2026年起將對未與墨國簽署貿易協定的亞洲國家，課徵5%至50%不等關稅，台灣也恐列入課稅名單...聯合新聞網 ・ 2 小時前 ・ 2
南珉貞曾遭襲臀 撂重話「性騷不是粉絲」
富邦啦啦隊的南珉貞11日與黃鐙輝、嘎嘎、樂天女孩總監陸筱晴、中信PS女孩希希及參賽的菜鳥啦啦隊員，出席公視台語台《菜鳥仔NICE PLAY》開播記者會；南珉貞驚吐5年前在韓國活動時曾在球場遭到球迷摸屁股，令眾人訝異。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 2
小禎罕公開小7歲男友真面目！41歲生日甜吻放閃
女星小禎（胡盈禎）今年9月被周刊爆料與神似日本球星大谷翔平的男子走在一起，隨後她大方在限時動態認愛，「謝謝大家對Alan跟我的關心和祝福…這是一段美好且令人期待的發展」。而她9日迎來41歲生日，男友Alan的真面目也罕見公開，兩人的幸福模樣立刻引來網友一片祝福。中時新聞網 ・ 19 小時前 ・ 23
棒球》「問題大於話題」 曹錦輝赴中國打球機會渺茫
中國城市棒球聯賽（CPB）明年1月立春聯賽開打，日前傳出林益全和曹錦輝將赴對岸發展，如今林益全確定加盟上海正大龍，曹錦輝則因身分特殊又牽涉敏感的政治議題，「問題大於話題」，明年打立春聯賽的機會非常低。44歲的曹錦輝在2009年涉及「黑象事件」遭兄弟象開除，同時中職聯盟宣布永不錄用，2014年他赴澳洲自由時報 ・ 1 天前 ・ 27
快訊／美股開盤！科技巨頭雪崩「跌破15％」 降息難救大盤
近期美股重要消息接連釋出，例如聯準會（Fed）宣布降息1碼，市場對美債信心回溫，不過對未來再降息看法偏謹慎。另外，AI科技巨頭甲骨文（Oracle）的財報出爐了，成績低於市場預期，雖然公司喊話未來有大量AI、雲端相關訂單，但不少投資人仍質疑其對AI基礎設施的投資。今（11）日美股開盤，3大指數暫走跌、甲骨文更大跌超過15％。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 10
恢復台灣邦交？宏都拉斯大選開票99% 親中總統急跳腳
即時中心／林韋慈報導根據路透社報導，宏都拉斯大選計票至9日完成99.40%，國家黨（National Party）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）以最高得票數宣布當選；自由黨（Liberal Party）候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）則位居第二；執政的自由重建黨（LIBRE）候選人蒙卡達（Rixi Moncada）則以19.29%敬陪末座。民視 ・ 1 天前 ・ 212
黃暐瀚點名5縣市恐「藍天變綠地」 郭正亮認同：這個人口大縣要特別注意
媒體人黃暐瀚日前針對2026選情分析指出，國民黨執政的宜蘭縣、台東縣、嘉義市、新竹縣及彰化縣，2026年可能面臨「藍天變綠地」的挑戰。對此，前立委郭正亮也提醒，國民黨不要只關注六都，因為黃提到的這5個縣市，民進黨可能有機會，這裡面的人口大縣是彰化縣，要特別注意。郭正亮在政論節目《新聞大白話》表示，黃暐瀚提及那5個縣市，確實值得國民黨注意。郭正亮首先提到，宜蘭......風傳媒 ・ 7 小時前 ・ 60
女兒哭喊屁股癢！年輕媽擦完藥挖出「4條蟯蟲」籲：這事不要做
一名年輕媽媽近日分享，女兒睡前哭喊「屁股癢」，幫忙擦藥膏也不見好，仔細一看竟發現爬出「3~4隻白色物體」，近看驚覺是蟯蟲，不禁感嘆「貼屁股是真的有它道理」。對此，她也呼籲家長一定要注意孩子的衛生，「這件事」千萬不要做。鏡報 ・ 18 小時前 ・ 6
新款「皮蛇疫苗」2劑最高1萬8！各縣市補助一次看
帶狀皰疹疫苗是預防帶狀皰疹最好的方法，目前帶狀皰疹疫苗單針就要價最高5000元，新款基因合成疫苗「欣剋疹」單劑最高要價9000元！對此，近期不少地方政府已著手對弱勢及高風險族群民眾，提供帶狀疱疹接種免費或定額補助。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 37
入冬最強冷氣團來了！連3天跌破10度「冷到躺」 影響台灣降溫時程曝
東北風偏強，中央氣象署發布陸上強風特報，12日晨至13日晚上蘭嶼、綠島、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率請注意。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 2
柯文哲等被告齊轟林俊言 彭振聲嘆最悲慘、李文娟崩潰不想活
[Newtalk新聞] 台北地方法院今（11日）起審理京華城、政治獻金等案，今天進行提示證據程序，包括柯等11位被告都出庭，在針對自己筆錄表示意見時，民眾黨前主席柯文哲、柯文哲競總財務長李文宗、北市前都發局長黃景茂等人都將炮火對準檢察官林俊言；北市前副市長彭振聲感慨稱，他沒意見，「在整個案子裡，我是最悲慘的」。木可公司董事長李文娟則哽咽痛訴，一年來每天驚恐不安，「有時候真的不想活」。 北院今天針對京華城、政治獻金等案進行證據提示，3400項證據全天開庭全部提示完畢，預計15日進入正式言詞辯論。 審判長江俊彥詢問被告針對自己筆錄的意見時，柯文哲稱，他在交保後才有辦法仔細看筆錄，後來發現他被問時都不曉得問這些在幹什麼，現在看才知道「故事早就寫好了」，只是把他講的話看能否湊近要編的故事中。 柯文哲痛斥，押人取供、押人逼供，他算很耐關，一般人關一年叫你講什麼就講什麼了，將來台灣的司法改革要改，他認為最重要是「執政者不要把手伸進去」，並提到前桃園市長鄭文燦若能兩次簽結還撈出來辦，可以把有罪的辦成無罪，就可以把無罪的辦成有罪，並直言他在講的是台北地檢署檢察長王俊力。 柯文哲直言，司法的確是在總統賴新頭殼 ・ 12 小時前 ・ 94
強尼戴普戴300日圓扭蛋「玉米筍戒指」爆紅！價格飆漲20倍 設計師：正在討論再販
好萊塢巨星強尼戴普（Johnny Depp）不久前赴日參加「2025 東京動漫展」（Tokyo Comic Con 2025），卻沒想到有眼尖的網友發現，強尼戴普左手小指上配戴了一枚造型相當特殊的戒指，近看竟然是一根「玉米筍」。經過網友的比對發現，這並不是什麼昂貴的名牌飾品，而是日本扭蛋品牌 Brightlink 在 2021 年 7 月推出的「玉米婚約戒指」（コーン約指輪）系列玩具，轉蛋售價僅需 300 日圓（約新台幣 60 元）。強尼戴普配戴的正是其中一款「玉米筍」造型戒指，所以在曝光後網路上拍賣的價格居然飆漲了數十倍，原設計者也非常驚訝。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 20 小時前 ・ 1
請假新制2026元旦上路！ 全勤獎金按比例扣、未逾10天禁予不利處分
勞工請假規則於12月9日公告修正，自明（2026）年1月1日施行。本次修正條文為第7條、第9條，並增訂9-1條。其中，最受矚目的是為避免雇主利用全勤奬金制度，對勞工請普通傷病假而扣發其全數之全勤奬金，造成勞工請病假而有不利益之恐懼，其全勤奬金僅得按請普通傷病假日數依比...CTWANT ・ 23 小時前 ・ 25