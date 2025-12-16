比限韓令還嚴？TREASURE上海簽售3成員被點名 在日韓僑也被禁

TREASURE是YG娛樂旗下的主力男團。翻攝FB@OfficialTreasure

韓國YG娛樂旗下男團TREASURE疑受到「限日令」波及！TREASURE原定20日在上海舉辦簽售會，昨（16日）主辦單位MAKESTAR卻緊急通知有3名成員無法參與，理由依舊是「不可抗力因素」，只是被點名缺席的3名成員除了2名日本籍成員ASAHI與HARUTO，就連擁有韓國籍的第四代在日韓僑YOSHI也被列入，讓爭議越演越烈！

不可抗力發威！TREASURE上海活動只能去7人

TREASURE的上海簽售會有3名成員無法出席。翻攝微博@MAKESTAR

共有10名成員的TREASURE，原本敲定12月20日將在上海為第3張迷你專輯《LOVE PULSE》舉行簽售會，沒想到主辦單位昨緊急發布成員異動通知，公告因不可抗力因素，成員YOSHI、ASAHI、HARUTO將無法參加本次活動，特別為此向粉絲致歉。

廣告 廣告

近來中日關係持續緊張，人氣女團LE SSERAFIM原定14日在上海舉行的簽售會也無預警取消，粉絲推測應與該團有2位日本成員宮脇咲良（Sakura）與中村一葉（Kazuha）有關。

在日韓僑也卡關！業界憂「限日令更嚴了」

25歲的YOSHI其實是韓國籍。翻攝FB@OfficialTreasure

而本週六TREASURE的活動雖然仍照常舉行，但除了2位日本籍成員被點名無法出席，就連只是在日本出生、拿著韓國護照的YOSHI都被列出名單，韓國業界已憂心中國的「限日令」已比當年的「限韓令」還誇張，因為先前韓國藝人的小型粉絲見面會與簽名會在中國仍能順利進行，只是現今連在日韓僑都被列入NG名單，讓活動增添更多不可控的變數。

韓國網友則傻眼表示，「YOSHI是韓國人耶！」、「好誇張，太嚴格了！」還有粉絲護主地說：「那可以讓他不要收到韓國兵單嗎？」在日韓都引發熱烈討論。



回到原文

更多鏡報報導

曾涉買春風波！天才鋼琴家長年憂鬱「手寫信」引恐慌 韓警登門救人

GD太會賺！BIGBANG隊友大聲親口認證 「錢都用不完、吃飯都他付」

爆私生子後娶別人！鄭雨盛被問「身分變化」 尬回：知道您要問什麼