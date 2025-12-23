比除濕機更強！他家裝「1電器」用過回不去 衣服速乾、電費超省

生活中心／朱祖儀報導

台灣天氣潮濕悶熱，就算到了冬天也時常陰雨綿綿，家中不可或缺的就是除濕機。但一名網友透露，自家裝了浴室暖風機，不僅可以除濕取暖，還不用搬水，「比除濕機還好用」。不少人看了也很有感，並大讚「用了就回不去了！」

家裡裝浴室暖風機 網友狂讚：比除濕機好用

一名女網友在臉書社團發文表示，房子住了30年，磁磚、浴缸和天花板都壞了，但家裡後來裝了浴室暖風機，有換氣、除濕、取暖功能，洗澡不再怕冷，把衣服放在暖風機下方，也很快就被風乾，她忍不住大讚，「比除濕機好用多了，不用搬水、不用移動那（台）重的機台。」

廣告 廣告

不少裝過浴室暖風機的網友也大讚，「這台很讚，浴室不再長霉，衣服掛浴室裡還能當除濕室，有能暖房，洗澡不再冷到爆，很推」、「暖風機真的是用了就回不去，用得很爽，洗完頭髮站在暖風機底下穿衣服時，頭髮甚至乾了一些」、「裝了之後超爽，全家最暖的地方」、「我家也有裝～寒流來就知道多好用了，不怕脫衣冷吱吱。」

但有人擔心電費，「我家也有，但我媽媽就是不願意使用，寧願一直沖熱水讓身體不冷，也不願意開暖風讓浴室暖呼呼，說什麼耗電」、「暖風機吹衣服電費會多很多，除濕機加電扇才是快又省電」、「要確定是一級變頻的，不然繳電費時，就知道數字嚇到你。」

浴室暖風機耗電？電費大解密

對此，專業衛浴設備商、達冠科技則在官網指出，其實開啟換氣功能，一個月電費僅22元至40元，因此民眾可以長時間開啟帶動居家的空氣循環。浴室暖風機也分成不同類型，眾人印象中耗電量較大的類型為陶瓷式、鹵素燈式，因為這類大多加熱速度快、即開即熱，因此耗電量也會較高，若要長時間、近距離使用，可選擇碳素纖維式。

更多三立新聞網報導

冷氣收工「電費還是貴」！5大隱藏吃電怪獸現形 沒使用卻狂燒錢

好市多「1神級好物」大特價！他驚比官網還便宜 全場讚：輕又好用

不是冷氣！「1電器」每天用竟是高耗電前10名 2省電妙招曝光

「隱形富豪」躲在菜市場！年收入破300萬 賣1類最賺錢

