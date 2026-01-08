比除濕機還強！家中「１神器」可讓浴室、衣服速乾，網友實測：用了就回不去

台灣天氣潮濕，居家除濕設備向來是民眾必備的家電用品。然而，近年來浴室暖風機逐漸受到關注，不僅具備除濕功能，更兼具取暖和乾衣效果，讓許多家庭重新思考除濕設備的選擇。最近一名網友分享使用心得，表示浴室暖風機的便利性遠超過傳統除濕機，引發網路熱烈討論。

浴室暖風機好用嗎

一名女網友在臉書社團「一個他x的社團 」發文表示，家中房屋已居住30年，磁磚、浴缸和天花板都出現老化問題，沒想到安裝浴室暖風機後，生活品質大幅提升，因為該設備具備換氣、除濕、取暖３大功能，讓洗澡時不再擔心受寒，將衣物放置在暖風機下方也能迅速風乾，讓她忍不住讚嘆：「比除濕機好用多了，不用搬水、不用移動那麼重的機台。」

浴室暖風機推薦

文章曝光後，引發討論，曾經安裝浴室暖風機的網友分享使用經驗，「這台很讚，浴室不再長霉，衣服掛浴室裡還能當除濕室，還能暖房，洗澡不再冷到爆，很推」「暖風機真的是用了就回不去，用得很爽，洗完頭髮站在暖風機底下穿衣服時，頭髮甚至乾了一些」「我家也有裝暖風機，真的冬天需要，浴室也很快乾」「有暖風機冬天洗澡時真的很舒服，我們家是有小孩才裝的，有長輩的家庭必推，洗澡跟半夜上廁所不會冷」。

浴室暖風機缺點

儘管使用者普遍給予好評，但仍有部分民眾對電費支出感到擔憂，「我家也有，但我媽媽就是不願意使用，寧願一直沖熱水讓身體不冷，也不願意開暖風讓浴室暖呼呼，說什麼耗電」「暖風機吹衣服電費會多很多，除濕機加電扇才是快又省電」「要確定是一級變頻的，不然繳電費時，就知道數字嚇到你」



對此，衛浴設備商達冠科技在官網說明，其實開啟換氣功能１個月電費僅22元至40元，民眾可長時間開啟帶動居家空氣循環。浴室暖風機依據加熱方式分為陶瓷式、鹵素燈式等不同類型，其中耗電量較高的類型雖然加熱速度快、即開即熱，但若需長時間、近距離使用，可選擇碳素纖維式較為節能。

▲浴室暖風機提供溫暖的風，能避免洗澡時受寒。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

