比除濕機還方便！她曝浴室改裝妙招：溫暖、衣服又快乾

台灣不時會碰到陰雨連綿的日子，有些人會買除濕機，除了降低室內濕度，還可以在陰雨天的時候在室內晾乾衣服。不過有個女網友分享，近日整修的家裡的浴室，加裝一台浴室暖風機，除了洗澡不怕冷，濕衣服也可以放在裡面烘乾，比除濕機好用多了！

原PO在臉書社團「一個他X的社團」發文稱，自家屋子30年了，磁磚、浴缸、天花板都壞了，換成浴室暖風機，可以換氣、除濕、取暖，非常舒服，洗澡不怕起來冷、衣服濕答答的很快就乾，比除濕機好用多了，不用搬水、也不用移動超重的機台。

廣告 廣告

文章曝光後，網友紛紛留言表示，「我家也有，但我媽媽就是不願意使用，寧願一直沖熱水讓身體不冷，也不願意開暖風讓浴室暖呼呼。說什麼耗電，我真的無言以對」、「浴室暖風機真的很好用」、「這台很讚，浴室不再發霉，衣服掛浴室裡還能當除濕室，又能暖房，洗澡不再冷到爆很推」、「前幾天冷唧唧，用這個超舒服」、「我家也有裝暖風機，真的冬天需要，浴室也很快乾」。

不過也有人提到，「他X的很吃電費」、「要確定是一級變頻的，不然繳電費時就知道數字嚇死人」、「繳電費的時候就...QQ」、「暖風機吹衣服電費會多很多，除濕機加電扇才是快又省電」、「裝這個很簡單，但要拉220V的電，比較麻煩」。

更多中時新聞網報導

康康助卡古創業開啟善的循環

MLB》費仔加盟守護者 參加經典賽存變數

北榮首發防災包 盼企業響應捐贈