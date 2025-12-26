比集體恐慌更危險的事...她被北捷大奔逃「壓地踩踏」 沉重發聲訴經過！網：勿忘梨泰院事件

台北捷運松山新店線昨晚發生騷動，乘客在恐慌情緒下奔逃離站，站外一度出動警消到場處理。（Threads網友bibibobo_0828授權提供）

「然後開始一個、兩個人踢過我的身體，後來有人也跌倒壓在我身上...」「那是本能的反射動作，可是這樣真的會造成很多人受傷」北捷運松山新店線昨（25日）聖誕節晚間突發騷動，在列車行經北門站時，一名疑似因恐慌症發作而情緒失控的男子，在車廂內持傘敲擊玻璃，引發乘客高度警覺。

由於日前北捷才發生重大隨機攻擊事件，現場民眾瞬間陷入恐慌，多人奔跑逃離，有乘客在混亂中跌倒受傷，相關經歷在社群平台曝光後，引發廣泛關注。

北捷北門站發生什麼事？乘客為何集體奔逃？

「當下是別無選擇的，你只能跟著跑，因為你不跑就會被推擠。」目擊乘客指出，當時列車從西門站發車不久，車廂內突然出現騷動，伴隨急促腳步聲與驚慌喊叫，多名乘客朝同一方向奔跑。由於情勢不明，現場幾乎無人能即時判斷狀況，只能順著人潮移動。

廣告 廣告

一名女乘客事後在Threads沉重發文還原現場，表示自己在奔跑途中不慎被地上物品絆倒，隨即遭後方人群踢到，甚至一度被其他跌倒的乘客壓在身上，短時間內無法起身。

人群推擠釀跌倒 女乘客：當下只剩本能反應

該名乘客描述，跌倒時男友被人潮隔開，只能焦急詢問狀況，自己腦中一度閃過：「那時候心裡想著 完蛋了 我們卡在這裡這麼久 要是真有什麼人 那肯定要追上來了。」直到後方人潮因連續跌倒而暫時停滯，才得以爬起，與男友翻越座椅繼續向前。

列車進站開門後，原PO一度猶豫是否衝出月台，擔心鬧事者也會同時下車，但最終仍在恐懼下隨人群撤離。離開車廂後，「原本想說安全了，但馬上聽見一些人對站員說，有人在鬧事，拜託 先讓我們出去 拜託」。

北捷安全再成焦點？警消到場後乘客仍心有餘悸

「到底發生什麼事了？跑出來的人這時也才在問彼此『知道發生什麼事嗎？』然後沒人知道。」事發後，北門站外可見警車、消防車及救護車陸續到場，然而逃離的乘客當下無人知道事件全貌，原PO隨後也搭公車離開現場。

「回來的路上以及到現在我都還在想，我們未來到底該怎麼辦才好...」雖然身上僅留下被踩踏造成的紅腫傷勢，但比起外傷，更難以平復的是心理恐懼。她也提到，自己從小搭捷運通勤，過去即使遇到行為異常的乘客，通常只是保持距離，未曾出現如此大規模奔逃的情況，直言這樣的恐慌反應反而可能導致更多人受傷。

社群熱議通勤安全 「之後該怎麼辦」成共同疑問

貼文曝光後，引發不少網友共鳴：「我說個鬼故事：跨年只要有心人這樣惡作劇就會踩死人了」「警覺性提高是好事，但不要過度恐慌，因為在密閉空間，恐慌是會傳染的⋯」「結果一群人被一個拿傘的嚇到集體狂奔導致踩踏⋯⋯下次不想跑可以踩上椅子⋯避免被踩踏，太恐怖了」「請大家謹記-梨泰院事件，雖然不想提起，但還是要認真看待這起事件」

更多鏡週刊報導

誰貼的？北捷恐攻陰影未散... 誠品南西悼念現場見「將殺更多人」紙條

「他們為什麼不快跑？」北捷恐攻畫面瘋傳 副教授用親身經歷解答：跟聰明無關

快訊／「用生命阻止悲劇擴大」北捷恐攻釀4死 首位罹難者余家昶獲入祀忠烈祠