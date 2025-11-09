比雙11更划算！誠品舊書拍賣11/7登場 10萬件好物最低1折起、6本書500元超好入手
年終最強折扣開跑！誠品書店年度最大舊書拍賣會11月7日起於台中中友百貨C棟13樓國際大廳登場，一次祭出超過10萬件超值好物，不僅圖書、雜誌全面出清，還有文具、居家用品、親子玩教具等最低1折起，比雙11還划算，想替家裡添購小物、幫孩子挑書或搶聖誕禮，都能一次買齊。
活動現場有超過4萬本中文書「6本500元」、日外文雜誌銅板價99元起；像是日本花滑王子羽生結弦的《大型寫真集：光-Be the Light-》，原價近3,000元，現場1折只要299元；潮流設計師Jeff Staple回顧代表作的《Not Just Sneakers》，原價近2,000元，也只要199元即可入手。
迎接聖誕節，現場還設有「耶誕主題專區」，卡片、桌上擺飾、設計小禮全面5折起，不論是交換禮物還是裝飾家裡，都能用小預算買到好品味。
誠品會員還可享限定加碼回饋，11/7（五）至11/9（日）活動首3日單筆消費滿888元送100元電子抵用券；持凱基誠品聯名卡支付，最高可享7%現金點回饋。11/10至11/23期間再推「滿額贈」活動，單筆滿1,000元送100元抵用券，滿1,500元加贈米提拿鐵「提神奶茶」乙盒。
除了書迷，動漫迷與文具控也別錯過。誠品特搜多款知名動漫周邊，包括《鬼滅之刃》《SPY×FAMILY間諜家家酒》《排球少年!!》等人氣作品，商品最低55折起；限量10本《鬼滅の刃ノベライズ》小說更下殺3折不到。現場同步販售美國人氣保溫杯品牌STANLEY，全系列最低7折，經典款「冒險系列吸管隨手杯」近20種配色一次登場。
文具區則推出「Double A 199超強運文具福袋」，限量100組，內含10款實用文具、可愛便條紙，整袋只要199元。誠品書店舊書拍賣會自11月7日至23日舉行，優惠商品數量有限，想撿便宜、搶禮物的主婦們記得把握時間，早點開逛最划算！
延伸閱讀
2025萬聖甜點推薦！亞尼克推出「頑皮童心造型甜點」，鬼精靈、木乃伊超可愛快來吃
其他人也在看
【普發一萬】900萬人線上登記選哪家銀行最划算？元大銀加碼11萬 將來銀送輝達股票 15家銀行方案一表看
普發一萬今（11月5日）上午8點準時開放分流登記，最快11月11日晚間即可領到錢，往年採登記入帳的比例最高，高達四成之多，以2356萬人可領來估算，高達940萬人可能直接登記，各銀行也對此提出加碼優惠，《Yahoo股市》彙整各家銀行加碼方案一次看，包括玉山金免抽獎解3任務可多領800元刷卡金、台銀有500元購物金或是元大銀抽最高11萬元現金、將來銀抽10萬輝達投資金等，但也有不少限制，有些要先領券，更要留意活動時間，民眾做好功課可以最高一次帶12萬元回家。Yahoo奇摩股市 ・ 1 週前
雙11上班族必收清單！護眼、護腰、按摩放鬆一次升級工作舒適力！
10月進入年末忙季，久坐、用眼過度、肩頸痠痛成了上班族的日常。趁著 Yahoo購物中心雙11正檔期間 11/7-11/12，快把工作與生活的舒適裝備一次補齊！ 活動期間最高回饋40%，單日滿3500送11%，購衷心會員滿5000再送200OPENPOINT，超划算入手機會就在現在。從護脊椅、護眼燈到葉黃素與舒眠保健，讓你工作更有效率、生活更輕鬆！Yahoo好好買 ・ 9 小時前
SONY 品牌日限時下殺 5 折起！最高回饋 40 % 再抽 iRobot 掃拖機器人！
久等了！3C界的優等生 SONY 品牌日重磅登場！無論你是追求極致影音的劇迷、熱愛捕捉瞬間的攝影師、還是渴望沉浸遊戲世界的玩家，SONY 全系列商品限時開搶，延續雙11的超強買氣，今年 SONY 帶來史上最誠意優惠，從全新登場的 WH-1000XM6 旗艦降噪耳機、高效能 Xperia 智慧手機，到玩家最愛的 PS5 主機，一次滿足你對「效能、音質、影像」的極致追求。Yahoo好好買 ・ 1 天前
比雙11更殺！誠品萬件商品1折起 博客來加碼送萬元搶客
普發1萬話題正熱，博客來與誠品順勢點燃雙11購物熱潮，誠品喊出比雙11折扣更划算的優惠，包括萬件文具禮品等最低1折起；博客來不甘示弱，同樣祭出全站萬種商品最低1折起迎戰，消費還有機會抽萬元全商品電子禮物卡。中時新聞網 ・ 3 小時前
快訊／連15摃才好賺！下期大樂透近5年最肥一池 11/11頭獎6.2億
大樂透本期（11/7）頭獎再度摃龜，已連15期未開出。台彩預估下期（11/11）銷售量可達2.4～2.6億元，頭獎累積金額上看6.2億元，刷新近5年新高。隨著獎池放大，下一期可望買氣回溫，彩券行晚間時段可望湧現「抱團集資」回流潮，市場關注是否一舉終結連摃趨勢，或讓獎金繼續滾大。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
大樂透開獎了！11/7中獎號碼出爐、大樂透直播、中獎怎麼看、分配方式、如何領一次看？
大樂透於每周二、五晚上8時30分開出當期獎號。第114103期開獎重播請見下方。中獎號碼為22、33、11、41、32、04，特別號43實際中獎獎號以台彩公布為準。）Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 天前
"全台最大旅展"首假日! 飯店業者推餐券.住宿券促銷
生活中心／孟嘉美、郭南宏 台北報導全台最大的旅展，ITF台北國際旅展，開展後遇上首個假日，百萬刷手一早就先打電話來下訂單！買氣超夯，飯店業者做好準備，餐券、住宿券，最低折扣打到低於一折，民眾樂撿便宜、業者瘋搶商機。民視 ・ 1 天前
快訊／大樂透11月07中獎號碼出爐 如何兌獎一次看
大樂透於每周二、五晚上8時30分開出當期獎號。本期開獎號碼、頭獎金額與獎金分配、玩法規則、即時直播與中獎查詢連結，每週更新不中斷。（實際公告與中獎獎號以台彩公布為準）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
3C量販店搶雙11商機 推品牌50週年活動 500坪門市高雄開幕
民視新聞／綜合報導知名3C量販店，看準即將到來的雙11檔期，推出品牌50周年活動，而全台最大，佔地500坪的門市，也在高雄熱鬧開幕。全台最大，佔地500坪的新門市，在高雄全新升級開幕，看準即將到來的雙11檔期，推出限量五折商品、抽獎跟滿額送紀念品等活動，除了商品一應俱全外，消費者只要來到店裡，就能體驗融合3C家電、居家設計跟生活美學的服務，感受全方位的智慧家電新生活。原文出處：500坪門市全台最大！ 3C量販店高雄開幕 更多民視新聞報導雙11大戰開打！ 電商祭普發1萬放大術 買黃金送黃金搶普發現金商機! 手機品牌祭優惠"最高折1萬元"拚買氣獨／范姜彥豐首現身天后闆妹直播！「憔悴真面目曝光」民視影音 ・ 1 天前
關西賞楓3萬有找、首爾滑雪1.35萬起 ITF旅展旅行社破盤價搶客
2025ITF台北國際旅展昨（8）日人潮爆滿，民眾熱情搶購年末與明年九個連假的各式旅遊商品。大會舞台與各單位舞台活動輪番登場，今（9）日中華航空邀請理想混蛋帶來精采演出，吸引滿滿粉絲到場支持，下午還有MAMAMOO+與幻藍小熊登場。隨著展期進入最後兩日，各參展單位火力全開，祭出年度最優惠價格，讓民眾買得盡興、買得超值。中時財經即時 ・ 6 小時前
2025美妝快閃店！DIOR奇幻星願聖誕樹超震撼、LA MER推日夜特調咖啡
2025最值得逛的美妝快閃活動！DIOR奇幻星願快閃店推出全球首座5米高聖誕樹，LA MER推日夜特調咖啡！造咖 ・ 1 天前
她在零下196度「沉睡8年」！中國首例冷凍人 丈夫一句話催淚：總得有人陪她醒來
這不是科幻小說，而是一場橫跨8年的真實愛情實驗！中國首位接受「人體冷凍保存」的女性——展文蓮，在2017年因肺癌病逝後，被丈夫桂軍民以「遺體捐獻」名義送進山東銀豐生命科學研究院，沉睡在攝氏零下196度的液氮中。8年過去，妻子靜靜躺在編號「1號罐」中，而丈夫仍相信：總有一天，科學能讓愛再次甦醒。鏡週刊Mirror Media ・ 11 小時前
會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大
會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大EBC東森新聞 ・ 1 小時前
虞書欣泰國工作無視國喪「穿華麗亮藍性感禮服」 當地網友批：極度不尊重
泰國王太后詩麗吉於10月24日辭世，享耆壽93歲，泰國全國正式進入國喪期，政府呼籲民眾盡量穿黑色或素色服裝，以表達哀思與敬意。而虞書欣最近到泰國為產品代言出席分享會，以及宣傳她的新電視劇《雙軌》，她穿著一套亮藍色性感魚尾禮服登台，整個人看起來十分華麗，她還在台...CTWANT ・ 4 小時前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 1 天前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
中信盃黑豹旗》領先平鎮卻遭「沒收比賽」 陽明總教練賽後有話說
中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）登場，北部三重棒球場最後一戰上演桃園市平鎮高中交手台北市陽明高中，本該是精采的科班對決，沒想到卻迎來戲劇性結尾。陽明高中在2：1領先情況下，於3局下被裁判沒收比賽、裁定敗北，引發譁然。大會與陽明高中總教練尹德融也分別做出回應。TSNA ・ 23 小時前
鳳凰最快下午轉強颱 「登台機率相當高」！粉專曝2關鍵變數
中颱鳳凰來勢洶洶，預計路徑預估有望襲台，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」最新指出，鳳凰颱風最快今（9日）下午就會成為強颱，直接襲台機率相當高，確切登陸位置則視「颱風北轉的角度」而有變數。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前
26歲邱品蒨大器晚成 摘BWF巡迴賽首冠頭皮發麻
（中央社記者陳容琛台北9日電）新任台灣羽球一姐邱品蒨今天在韓國羽球大師賽女單封后，摘下生涯首座BWF巡迴賽冠軍，她賽後笑說頭皮發麻，「算是對自己一個肯定，跟跑步機對抗這麼久發揮效果。」中央社 ・ 1 小時前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 1 天前