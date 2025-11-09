比雙11更划算！誠品舊書拍賣11/7登場 10萬件好物最低1折起、6本書500元超好入手

年終最強折扣開跑！誠品書店年度最大舊書拍賣會11月7日起於台中中友百貨C棟13樓國際大廳登場，一次祭出超過10萬件超值好物，不僅圖書、雜誌全面出清，還有文具、居家用品、親子玩教具等最低1折起，比雙11還划算，想替家裡添購小物、幫孩子挑書或搶聖誕禮，都能一次買齊。

活動現場有超過4萬本中文書「6本500元」、日外文雜誌銅板價99元起；像是日本花滑王子羽生結弦的《大型寫真集：光-Be the Light-》，原價近3,000元，現場1折只要299元；潮流設計師Jeff Staple回顧代表作的《Not Just Sneakers》，原價近2,000元，也只要199元即可入手。

日本滑冰王子《羽生結弦大型寫真集：光-Be-the-Light-》，原價近3000元，展場1折後299元便可入手收藏。（圖／誠品）

迎接聖誕節，現場還設有「耶誕主題專區」，卡片、桌上擺飾、設計小禮全面5折起，不論是交換禮物還是裝飾家裡，都能用小預算買到好品味。

誠品會員還可享限定加碼回饋，11/7（五）至11/9（日）活動首3日單筆消費滿888元送100元電子抵用券；持凱基誠品聯名卡支付，最高可享7%現金點回饋。11/10至11/23期間再推「滿額贈」活動，單筆滿1,000元送100元抵用券，滿1,500元加贈米提拿鐵「提神奶茶」乙盒。

超人氣作品《SPY×FAMILY-間諜家家酒》劇中角色紛紛躍上保溫杯、飲料提袋等。（圖／誠品）

除了書迷，動漫迷與文具控也別錯過。誠品特搜多款知名動漫周邊，包括《鬼滅之刃》《SPY×FAMILY間諜家家酒》《排球少年!!》等人氣作品，商品最低55折起；限量10本《鬼滅の刃ノベライズ》小說更下殺3折不到。現場同步販售美國人氣保溫杯品牌STANLEY，全系列最低7折，經典款「冒險系列吸管隨手杯」近20種配色一次登場。

STANLEY冒險系列吸管隨手杯2.0系列全面7折。（圖／誠品）

文具區則推出「Double A 199超強運文具福袋」，限量100組，內含10款實用文具、可愛便條紙，整袋只要199元。誠品書店舊書拍賣會自11月7日至23日舉行，優惠商品數量有限，想撿便宜、搶禮物的主婦們記得把握時間，早點開逛最划算！

