比電影還刺激！布萊德．彼特飯店遇到「泊車小弟」、竟然是F1車手

記者鍾釗榛／綜合報導

Mercedes-AMG預告首款AMG.EA高性能平台量產車型GT 4-Door Coupe，將於2026年震撼登場。（圖／Mercedes-AMG提供）

Mercedes-AMG這次玩真的，正式宣布邀請好萊塢巨星Brad Pitt加入「地表最速家族」。憑著在《F1 THE MOVIE》的賽道搏命場面，加上不敗的銀幕魅力，小布完美詮釋 AMG 的性能精神，也將成為 2026 年登場的全新Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé全球代言人。

好萊塢巨星小布Brad Pitt正式加入地表最速家族，成為全新車款的全球代言人。（圖／Mercedes-AMG提供）

小布與Russell飆到飯店都震動

為迎接這位新成員，AMG特別在拉斯維加斯上演一場「高能量特技秀」。劇情設定小布在飯店等車，結果開車來的「泊車小弟」竟然是F1五冠得主George Russell。一路甩尾、燒胎都難不倒這位F1車神，但小布上車後直接回敬好萊塢等級的特技，兩人華麗對尬，讓偽裝中的新GT 4-Door Coupé性能瞬間曝光。

兩大男神同場競技Brad Pitt與F1車手George Russell在Las Vegas上演極限甩尾車技。（圖／Mercedes-AMG提供）

AMG新一代性能定義

AMG執行長Michael Schiebe表示，小布追求完美的態度與AMG的精神完全一致，而全新 GT 4-Door Coupe 將重新定義高性能。Brad Pitt則說他對速度的熱情從鏡頭到方向盤都一樣，能加入AMG是莫大榮幸。Russell也補充，他在拉斯維加斯試駕偽裝原型車時「完全被震住」。

每一幀都令人熱血沸騰，展現AMG新車款的極致性能。（圖／Mercedes-AMG提供）

AMG.EA 平台性能突破

接下來的AMG GT 4-Door Coupe將是品牌第一款使用全新AMG.EA平台打造的高性能車。最大亮點是三組 軸向磁通馬達、搭配 直接冷卻式電池，讓性能輸出更強、更持久。今年夏天，CONCEPT AMG GT XX在義大利Nardò試車場跑出驚人紀錄，量產車也將沿用同核心技術。

