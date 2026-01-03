比電暖器更省電！內行睡覺改用「1電器」熱到流汗 台電也點頭

生活中心／朱祖儀報導

強冷空氣不斷接力襲來，不少縣市都出現低於10度以下氣溫，下週襲台的冷空氣強度更有望挑戰寒流。先前一名網友就說，自己的居家服碰到寒流就變得不夠力，考慮要購買其他衣物。不過不少人認為，她該買的是「電熱毯」，更透露會直接睡到流汗。

一名網友在PTT發文表示，自己平時在家穿的都是居家洋裝，不過如果碰到寒流的話，就顯得不夠力，她半夜常常會被冷醒，因此想買新款睡覺保暖褲，希望大家幫忙一起挑選。

廣告 廣告

不過眾人看到紛紛表示，「你要買的是電熱毯」、「電熱毯+1，我都穿短褲+電熱毯」、「很怕冷穿蓋再厚都沒用 一定要電熱毯有熱源才能真正幫冷底人暖起來」、「電熱毯+1，記得選可以定時的」、「租屋就用電熱毯CP值最高」、「寒流來襲時，電熱毯加上毛帽，真的會睡到流汗。」

電熱毯比電暖器更省 台電曝「4要原則」

先前台電也在臉書粉專表示，電熱毯是禦寒暖被好物，也是省電好選擇，用它取代電暖器，可以省下8成電費，但記得要平鋪使用，如果過度摺疊，容易引起電熱線故障，也要記得控溫定時，並用衣物或柏被隔開，以免低溫燙傷，最後在挑選時，一定要選購有商品檢驗標識的商品。

台電推薦，用電熱毯取代電暖器。（圖／翻攝自台電電力粉絲團）

更多三立新聞網報導

A-Lin台東飆唱！鏡頭狂拍「1帥哥」神似王陽明 身分曝光全場驚呆

冷氣收工「電費還是貴」！5大隱藏吃電怪獸現形 沒使用卻狂燒錢

不是高麗菜、水蓮！「1神菜」煮火鍋必吃 醫曝：多吃防肺癌

打趴淡水、九份！「1老街」被封全台最讚 在地人：美食幾乎不踩雷

