比電暖器還省電！網友激推「１保暖神器」睡覺超好用，寒流來襲也熱到流汗

隨著冬季來臨，各地氣溫屢創新低，讓民眾紛紛尋找最有效的保暖方式。近日一名女網友因為居家服無法抵禦寒流而考慮添購保暖衣物，沒想到卻意外引發網友熱烈討論，多數人不約而同推薦「電熱毯」作為最佳選擇，甚至有人分享使用後會熱到流汗的經驗。

網友求助睡覺保暖衣物

一名網友在PTT發文分享自己的困擾，表示平時在家習慣穿著居家洋裝，但每當寒流來襲時，這樣的穿著就顯得不夠保暖，經常在半夜被冷醒，因此希望購買新款睡覺保暖褲來度過寒冬，並請網友們協助挑選合適的商品。

廣告 廣告

睡覺保暖方法推薦

文章曝光後，網友分享各種睡覺保暖方法，「如果確定是褲子的原因，可以嘗試貼腿的款式」「若自家房子建議直接換冷暖空調，超爽。優勢就是省電而且夠暖，開一整天也不用擔心安全問題」「純蠶絲被大推，保暖輕盈又透氣」「網路很多整套的珊瑚絨，滿暖的，推薦」「超級寒流穿長毛搖粒絨睡衣穿羊毛襪被熱醒，所以也不能穿太暖」。

電熱毯獲網友推薦

此外，也有眾多網友將焦點轉向電熱毯，認為這才是真正的保暖神器，「你要買的是電熱毯」「電熱毯＋１，我都穿短褲＋電熱毯」「很怕冷穿蓋再厚都沒用，一定要電熱毯有熱源才能真正幫冷底人暖起來」「電熱毯＋１，記得選可以定時的」「租屋就用電熱毯CP值最高」「寒流來襲時，電熱毯加上毛帽，真的會睡到流汗」「誠心推薦買電熱毯，睡前10分鐘暖被窩、睡覺轉低溫，被子不用換季也可以一覺到天亮」。

使用電熱毯省電秘訣

台灣電力公司也曾在臉書粉絲專頁發文指出，電熱毯不僅是禦寒的優良選擇，更是相當省電的暖身工具，相較於電暖器能節省高達８成的電費支出。不過台電同時提醒民眾使用時務必遵守４項安全原則：必須平鋪使用避免過度摺疊造成電熱線故障、記得設定控溫定時功能、使用時需以衣物或棉被隔開避免低溫燙傷、選購時務必選擇具有商品檢驗標識的合格產品，確保使用安全。

▲電熱毯溫暖效果佳，但使用時要特別注意，以免燙傷。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

台電

網址：https://www.facebook.com/share/p/187pz8fSEt/

更多食尚玩家報導

年前領大紅包！這縣市普發現金6000元，65歲以上再加碼千元春節禮金

冬天一直被電到超崩潰！專家教４招擺脫靜電困擾，這材質衣服最安全

全球最安全航空公司排名！台灣「１航空」擠進前10名，廉航榜單也出爐

１月LINE免費貼圖６款！新年快樂＋馬年祝福快收下，全聯福利熊一鍵下載用半年



本文由食尚玩家授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看 原始文章