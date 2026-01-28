比霍諾德早18年！極限運動家「闖台北101跳傘」 卻命喪滑翔傘意外

【緯來新聞網】美國攀岩大神霍諾德（Alex Honnold）日前成功挑戰徒手爬上台北101的創舉，不過很多人不知道，其實早在18年前，有另一名極限運動家，用非正規方式從101完成跳傘，去年卻在一趟普通的低空飛行中喪命，結束傳奇的一生。

極限運動家鮑加納，曾在2007年以非正規方式從101跳傘。（圖／AP／達志）

這名極限跳傘運動員鮑加納（Felix Baumgartner），他對從世界高樓跳傘相當有興趣，因此在2024年台北101落成，就一直想挑戰，只是當時數次與台北101及政府單位聯繫都被拒絕，因此他決定透過非正規手段來完成。



鮑加納在2007年12月12日來台，他假裝是參觀的遊客，趁大樓警衛不注意時，翻躍91樓露天觀景台防護柵欄，還踩破大樓外牆磁磚，接著從90樓露台跳下，安全降落在和大樓相隔一條馬路的世貿三館2樓停車場平台，隨後搭車直奔機場出境。雖然警方以非法入侵和公共危險等罪嫌通緝，但鮑加納早已離台，之後也沒再來過台灣。



悲傷的是，鮑加納在2025年7月於義大利進行動力滑翔傘活動，期間疑似身體不適影響操作，導致飛行傘在半空失控，整個墜落在一間飯店泳池，最後當場死亡，享年56歲。



臉書粉專擁有4.7萬人追蹤的攝影工作者「Scott Pai 山小白」直言，和霍諾德相比，這種非法闖入才是真的違法，並感嘆「做過那麼多超極限的事情，結果走於相對平凡的低空滑翔活動，也算是一種傳奇了吧！」

