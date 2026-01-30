比霸王寒流更強？美預報超猛冷空氣壓境 北台灣恐0度

氣象專家根據美國電腦預測模式資料指出，2月9日零下10度線將壓到北台灣，平地有機會出現0度低溫，比10年前「霸王寒流」還強。不過，專家提醒，這是超過10天的預測模式，不確定性相當高，仍有待觀察。

美國預測模式顯示，2月9日清晨可能有強烈冷空氣壓境北台灣，平地恐探0℃。（圖／翻攝觀氣象看天氣粉專）

氣象粉專「觀氣象看天氣」29日發文指出，最新美國電腦預測模式2月9日早上8點，1500公尺高度零下10度線將壓到北台灣，換算平地有機會出現0度低溫，這樣的預測模式比2016年的霸王寒流還強。

粉專提到，雖然接下來負北極振盪的趨勢仍相當明顯，也就是北極冷空氣仍會持續大量外流，但1500公尺高度零下10度線壓境的預測機率實在是不高，且是超過10天的預測模式，不確定性相當高，仍有待觀察。

粉專表示，北極振盪指數從1月中、後旬起，就維持在-2以下低檔，且目前到二月中以前預測，北極振盪指數負值更是多在-2至-5徘徊，並有些許波動，算是十分顯著。之所以看負北極振盪指數，原因在於其發生時，可以說是冷空氣向中緯度外流的訊號(台灣則大多位於邊緣)，外流路徑主要可分為北美、歐洲、東北亞等。

粉專指出，2月中以前負北極振盪顯著。（圖／翻攝觀氣象看天氣粉專）

粉專指出，最近幾天也看到，美國中部及紐約等地降下百年首見創紀錄大雪，且從3天後預測更可以看到，與台北緯度(25°N)差不多的邁阿密，都將只剩2°C，相當於比氣候平均低了16度之多，可以說是一次極為極端的負北極振盪事件。

粉專提醒，10天後美國模式等最新預報台灣附近的低溫，與未來的幾次波谷探底相互對應，惟時間尚久、變數尚大，冷空氣發生成因、冷空氣流向及性質、局部地區氣溫分布，也是未來幾天要密切觀察的部分。

