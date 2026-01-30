「比霸王寒流還強」這天平地剩0度？前氣象局長揪差別：1現象不穩定

生活中心／綜合報導

2016年1月的「霸王級寒流」至今仍讓不少人印象深刻。近期美國數值預報模式卻再度掀起討論，推估台灣2月初可能迎來一波強度更高的冷空氣，若條件配合，平地極端狀況下甚至可能逼近0度低溫，寒意被形容不排除超越2016年。對此，前中央氣象局長鄭明典對比兩次氣候背景後直言，今年的關鍵在於「有一個不穩定的現象」。





下波冷空氣超越「2016霸王寒流」平地剩0度？前氣象局長揪差別：1現象很不穩定

臉書粉專「觀氣象看天氣」近日貼出美國電腦模式的最新推估，內容引發關注。（圖／翻攝自臉書粉專「觀氣象看天氣」）

氣象粉專「觀氣象看天氣」近日分享美國電腦模式最新預測指出，2月9日上午8時，1500公尺高度的零下10度等溫線可能南壓至北台灣上空，若依高度遞減推算，局部平地溫度有機會接近冰點，寒流強度被形容「比2016年霸王寒流還猛」，引發網友熱議。





下波冷空氣超越「2016霸王寒流」平地剩0度？前氣象局長揪差別：1現象很不穩定

鄭明典今在臉書發文，回顧自己2016年的分析指出，外界常以當年強烈寒流作為對照，不過2016年與今年的整體天氣型態其實存在明顯差異。（圖／翻攝自臉書@鄭明典）





不過該粉專也提醒，儘管目前仍可觀察到明顯的負北極震盪型態，代表北極冷空氣持續外洩，但「1500公尺零下10度線直壓北台灣」屬於低機率事件，加上這是超過10天以上的長期預報，變數極高，後續模式仍可能出現大幅修正，「先參考即可，仍需持續觀察」。

對於外界不斷拿2016年寒流作為比較標準，鄭明典也在臉書發文指出，兩者的大尺度天氣背景並不相同。他說明，2016年屬於聖嬰年，而今年則受到反聖嬰影響，整體環流型態已有本質差異。鄭明典進一步分析，2016年1月中旬之前，高層極渦結構相對穩定且偏強；反觀今年，極渦狀態明顯不穩，冬季初期就出現「平流層暖變」現象，也就是北極圈高空溫度異常升高，進而導致冷空氣向中低緯度外洩，這種情況確實可能造成中高緯度地區氣溫劇烈下探，但實際影響仍需視後續發展而定。













