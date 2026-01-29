「比霸王級寒流更冷」粉專也看驚！這天「平地剩0度」氣象署解析了

生活中心／綜合報導

2016年1月的霸王級寒流至今仍讓人記憶猶新。不過近期美國預報模式推估，台灣2月初可能出現一波更強的冷空氣，依此推算，平地極端情況下甚至不排除出現接近0度的低溫。對此，中央氣象署指出，目前僅在2月7日前後觀察到冷空氣訊號，強度仍難以判定；而美國模式屬單一模式推算，變動幅度與不確定性偏高，後續仍需持續追蹤。

氣象粉專「觀氣象看天氣」今（29日）分享最新美國模式模擬結果，形容「相當誇張的預測」，並指出預測顯示2月9日清晨8時左右，1500公尺高度的零下10度等溫線可能南壓至北台灣上空。若依此推算，平地極端情況下甚至不排除出現接近0度的低溫，強度被形容為「比2016年霸王寒流還猛」。粉專也提醒，雖然目前負北極震盪型態仍明顯，代表北極冷空氣持續南下，但這種等級的預測屬於超過10天以上的長期模擬，發生機率偏低，且模式變動性大，「下一報可能就整個偏掉」，建議僅作為參考。

對此，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，目前各項預報資料確實顯示，2月7日前後可能出現一波冷空氣影響台灣，但現階段尚無法判定強度。美國模式屬單一模式預測，搖擺度高；相較之下，歐洲模式則評估這波冷空氣偏弱。黃恩鴻進一步說明，氣象單位常以「1500公尺高空溫度」作為評估冷空氣強度的指標。若該高度降至零下10度，代表冷空氣相當強勁；在濕冷條件下，平地氣溫通常會比高空高約10度，約落在0度左右；若屬乾冷型態，平地溫度則約比高空高15度，約在5度上下。整體而言，雖然長期模擬出現極端低溫訊號，但實際是否成真，仍有待後續資料持續修正與觀察。





