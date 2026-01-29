比霸王級寒流更強要來了？這天「低溫恐達0度」前氣象局長解釋了

生活中心／綜合報導

美國近日遭冬季風暴侵襲，嚴寒低溫伴隨降雪與結冰現象，已傳出多起死亡災情。臉書粉專「觀氣象看天氣」指出，美國電腦預測模式顯示，2月9日1500公尺高度的零下10度等溫線可能南壓至北台灣，推估平地有機會出現接近0度的低溫，強度甚至被形容可能超過2016年的霸王寒流。對此，前中央氣象局長鄭明典提醒，電腦模式過去經常出現類似偏冷的預報，現階段僅能暫作參考、不必過度放大解讀，通常要等歐洲與美國兩套模式同時出現相近結果，判斷才會較為可靠。

美模式推演冷到台灣？

臉書粉專「觀氣象看天氣」近日貼出美國電腦模式的最新推估，內容引發關注。依照該模式顯示，2月9日清晨8時，1500公尺高度的「零下10度等溫線」恐壓至北台灣上空，若換算至平地，局部地區不排除出現接近0度的低溫，強度甚至被形容「比2016年霸王寒流還猛」。





1圖驚見「比霸王級寒流更強」要來了？這天「低溫恐達0度」前氣象局長解釋了

臉書粉專「觀氣象看天氣」近日貼出美國電腦模式的最新推估，內容引發關注。（圖／翻攝自臉書粉專「觀氣象看天氣」）







不過粉專也強調，雖然負北極震盪型態仍相當明顯，意味著北極冷空氣持續南下，但「1500公尺零下10度線直衝北台灣」的發生機率並不高，加上這屬於超過10天以上的長期預報，不確定性偏高，後續模式仍可能出現大幅修正，「先看看就好」。

鄭明典：模式常預告偏冷 需多方比對再判斷

針對相關預測，根據《tvbs》報導，鄭明典說明，表示電腦模式過去常出現「提早示警但未成真」的情況，目前僅能作為提醒冷空氣可能性的參考，不宜過度放大解讀。他進一步指出，2月中旬確實存在偏冷訊號，但是否達到極端強度，仍需觀察歐洲與美國兩大模式是否同步出現類似結果；目前歐洲模式推估的氣溫仍相對較高，整體來看，民眾暫時不必過度擔心。

2016年霸王寒流重創全球 台灣罕見降雪釀死傷、首度停課

回顧2016年1月下旬，當時寒流襲捲北半球，該波寒流強度之強，被大眾媒體封為霸王級寒流或稱帝王級寒流，影響範圍包含東亞的中國大陸、香港、澳門、台灣、日本、韓國 、加拿大、美國，造成不少過往少有下雪紀錄的地區降雪，就連台北市區平地都下起冰霰，包含台北市陽明山、貓空、北投，新北市烏來區山區都降雪。據資料顯示，由於當時頻繁出現攝氏6度以下的低溫，釀全台至少有60人猝死，並造成12間學校因積雪導致的交通問題，還為此停班、停課一天，國內當時有多間學校史上第一次因為寒流而停課。













