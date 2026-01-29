比霸王級寒流更猛！美國模式預測2/9「台灣平地可能達0℃」 粉專：相當誇張

粉專披露，美國模式預測2月9日上午8時，1500公尺高度零下10℃線將壓到北台灣，到時平地可能出現0℃低溫，強度更勝霸王級寒流。翻攝臉書粉專「觀氣象看天氣」



2016年霸王級寒流讓北市陽明山降下大雪，不少人印象深刻。氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，美國電腦預測模式指出，2月9日1500公尺高度零下10℃線將壓到北台灣，平地可能只剩0℃，比霸王級寒流更強，讓粉專直言「相當誇張的預測」。

根據最新模式資料顯示，2月7日至9日將有一波相當強的冷空氣席捲東亞、東北亞，日、韓一帶可能出現暴風雪等惡劣天氣，台灣也可能遭受波及。

民間氣象粉專「觀氣象看天氣」更表示，最新的美國電腦預測模式在2月9日早上8點，1500公尺高度零下10℃線將壓到北台灣，換算平地有機會出現0℃低溫，這樣的預測模式比2016年的霸王寒流還強，「相當誇張的預測」。

但粉專認為，雖然接下來負北極震盪的趨勢仍相當明顯，也就是北極冷空氣仍會持續大量外流，但1500公尺高度零下10℃線壓境的預測機率實在是不高，且是超過10天的預測模式，不確定性相當高，「可能下一報冷空氣又沖歪了，先看看就好。」

