比霸王級寒流還強！最新模式預測「這天」平地剩0度 氣象署說話了

記者蔣季容／台北報導

美國模式最新預測，台灣2月初可能會迎來比霸王級寒流更強的冷空氣， 平地有機會出現10度低溫。（圖／翻攝自臉書觀氣象看天氣）

2016年1月的霸王級寒流令人印象深刻，不少人都被「冷怕了！」根據美國模式最新預測，台灣2月初可能會迎來比霸王級寒流更強的冷空氣， 平地有機會出現10度低溫。不過中央氣象署表示，2月7日確實有觀察到一波冷空氣，不過無法確認強度；至於美國模式是單一模式預測，不確定性及搖擺性很高，仍須繼續觀察。

氣象粉專「觀氣象看天氣」今（29）日指出，根據最新美國電腦預測模式，今年2月9日上午8時，1500公尺高度零下10度線將壓到北台灣，換算平地有機會出現0度低溫，比2016年的霸王寒流還強。

「觀氣象看天氣」說明，雖然接下來負北極震盪的趨勢仍相當明顯，也就是北極冷空氣仍會持續大量外流，但1500公尺高度零下10度線壓境的預測機率實在是不高，且是超過10天的預測模式，不確定性相當高，「可能下一報冷空氣又沖歪了，先看看就好」。

中央氣象署預報員黃恩鴻則表示，目前預報資料在2月7日確實有觀察到一波冷空氣，不過無法確認強度，美國模式是單一模式預測，不確定性及搖擺性很高，至於歐洲模式則預估這波冷空氣較弱。

黃恩鴻說明，「1500公尺高空的0度線」常用來判斷冷空氣有多強。如果1500公尺高空的溫度降到零下10度，代表冷空氣相當強。這時候，如果地面是濕冷的天氣，平地溫度通常會比高空高約10度，大約就是0度左右；如果是乾冷的情況，平地則會比高空高約15度，溫度大約在5度。

