比霸王級更猛？氣象專家揭跨年恐有「北極空氣外流」 預測曝光

生活中心／李紹宏報導

即將年末，迎來2026新的一年，跨年天氣如何？成為萬眾矚目的焦點。前氣象局長鄭明典分析，最近出現「正北極震盪」，高層極渦相當不穩定，並預測在年底或跨年時，會有明顯北極空氣外流，到時恐怕會有極度低溫！

鄭明典在臉書粉專上指出，過去在討論負北極振盪（AO−）這種型態時，北極冷空氣較容易大規模南下，影響中緯度地區。

不過意外的是，鄭明典預測近期將出現一段較為持續的正北極振盪（AO＋），代表冷空氣相對被侷限在高緯度地區。

廣告 廣告

鄭明典補充，這並不表示冷空氣完全不會外流，而是在正北極振盪背景下，冷空氣較傾向以零星、小規模的方式南下，並在途中與暖空氣混合，影響程度通常較為溫和。

氣象專家預估，年底跨年，恐怕有極度低溫出現。（圖／資料照）

因此，鄭明典認為，目前高層極渦仍呈現不穩定狀態，「這意味著在年底或跨年期間，仍有可能再度觸發較明顯的北極冷空氣外流」。至於實際影響區域，目前仍難以精確判斷，但從整體趨勢來看，外流重心轉向歐亞大陸一側的機率正在提高。

更多三立新聞網報導

不是鮮奶、烤雞！好市多「10大熱銷品」排行榜曝：一上架全掃光

綠營2024大選宣傳片被挖出！網嚇喊「神預言」：台灣人就是不信邪

女清潔員遭酒駕撞慘死 家屬淚崩！綠議員霸氣出手了：絕不讓他跑掉

日本掃貨清單前十名曝！UNIQLO霸榜 「這鞋款」成大黑馬：好看又耐穿

