比韓國瑜金句更狂！林濁水直呼這人：是奇葩

▲民進黨籍前立委林濁水今（4）日指稱，國民黨新任黨主席鄭麗文近來的發言，比立法院長韓國瑜不時冒出的「金句」，更極端、更具震撼力。（圖／翻攝自韓國瑜臉書）

[NOWnews今日新聞] 民進黨籍前立委林濁水今（4）日接受政論直播節目《中午來開匯》專訪時指稱，國民黨新任黨主席鄭麗文近來的發言，比立法院長韓國瑜不時冒出的「金句」，更極端、更具震撼力，也更語不驚人死不休，根本就是政壇的奇葩。

針對鄭麗文近來的許多言論，林濁水表示，她當選黨主席以後，「奇蹟」不斷，以前韓國瑜動不動，就有所謂的「金句」出現，而鄭麗文的發言，不知道算不算「金句」，但震撼力之大，遠超過韓國瑜的「金句」。他指出，鄭麗文講出來的話，可謂是氣勢非凡，而且一定是極端言論，要達到語不驚人死不休的地步，幾乎不留餘地，在台灣政壇也十分少見。

廣告 廣告

林濁水分析，鄭麗文在民進黨時期，罵國民黨跟共產黨一樣，曾以喪盡天良、殘暴政權等言詞，形容國民黨，當時印象中的民進黨員，雖然也罵國民黨，但好像沒有人罵的這麼兇，沒有人超過鄭麗文；等鄭變成國民黨員，罵起民進黨例如美麗島派系等，都是邪惡力量、都是魑魅魍魎等。在台灣聽國民黨罵民進黨，也沒有聽過人家這樣罵的，所以他以「奇葩」來形容鄭麗文。林強調，任何民主國家，這麼極端的罵人，絕對沒有，通常是所謂的極端民粹分子才會如此；至於政黨領袖，不可能出現這樣的極端言詞。

林濁水還說，鄭麗文上任後，還有驚天動地的話語，最近也出現了，比如說她表示，上任後台海兩岸就可以用智慧解決，結束兩岸互相「殘殺」的悲劇，這個宣言好厲害，以前的共產黨毛澤東做不到，周恩來做不到，鄧小平做不到，習近平也做不到，國民黨的蔣介石做不到，李登輝做不到，結果，鄭麗文可以做到。林說，更何況，就算是百年以前的國共關係，目前的兩岸對立，也都談不上所謂的「殘殺」吧，坦白說，鄭麗文想像的殘殺的悲劇不存在，只是她樹立了一個稻草人，叫做兩岸殘殺，其偉大使命，就是來解決想像中的兩岸殘殺。

林濁水再以鄭麗文最近說出「普丁不是獨裁者」為例，回想2022年烏克蘭戰爭剛剛爆發時，國民黨立院團至少有十來個人，在立法院站一排拍照，宣示支持烏克蘭，這些支持烏克蘭的立委裏就有鄭麗文。沒想到，鄭麗文現在跑出來說烏克蘭有錯，而普丁是民主領袖，不是獨裁者，變化太大，幾乎180度的轉變。當時，包括民進黨、國民黨等，在立法院與政界有頭有臉的人，都認為普丁是錯的，是侵略者是殘暴的，而鄭麗文的轉變，相信與她的幕僚智囊楊永明有關。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

驚呆了！漳州「賴氏家廟」秘書長長相曝光 館長：血緣不會騙人

藍營「羊群變獅群」？邱毅分析鄭麗文舉動 驚呼：是要真幹了！

跟青鳥瞎起鬨？卓榮泰竟喊這句 他驚呼：在向俄國挑釁、宣戰