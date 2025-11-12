比預測更猛！磁暴警訊升級成「最強等級」 影響時間翻倍

氣象署太空天氣作業辦公室昨(11)日發布中磁暴警訊，但實際強況比預期的強，目前已達到最高等級。 圖：取自氣象署太空天氣作業辦公室

[Newtalk新聞] 氣象署太空天氣作業辦公室昨(11)日發布中級磁暴警訊，但比預期的強，對此，前中央氣象局鄭明典指出，今(12)天早上發生的地磁擾動事件，已經達到地磁擾動定義的最強等級，是非常強烈的「地磁擾動」，除了可能會導致無線電、衛星損壞外，影響時間更從原本的24小時延長到48小時。

中央氣象署太空天氣作業辦公室昨日發布中級磁暴警訊，從昨日晚上8時起，地磁擾動將明顯增強並持續影響約24小時，但實際磁爆的威力比預測得更強，氣象署已升級為「劇烈規模」，地磁擾動指數(Kp)從昨天的G3增強G9等級，且時間會再延長到48小時。

對此，鄭明典在臉書上表示，今天早上發生的地磁擾動事件，已經達到地磁擾動定義的最強等級，是「非常強烈的地磁擾動」。預估線路電流異常增高、高頻無線電通訊無法使用、衛星定位誤差增加、低頻無線電通訊異常、中緯度地區(地磁緯度40度)能見到極光活動。

且大規模的電壓控制系統與保護系統將發生問題，部分的電力輸送網將完全中斷或短暫停電，變壓器也有機會損壞；太空飛行器操作系統表面電荷累積，造成姿態異常、資料傳輸異常和定位系統異常。

