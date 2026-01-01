比預產期早！元旦寶寶出生 媽媽笑：他自己挑這天

寶寶選擇在元旦這天，來到爸媽的身邊。（圖／東森新聞）





喜迎元旦寶寶，臺安醫院今日共有四名產婦待產。其中一名剛順利生產的媽媽笑著表示，寶寶的預產期原定於1月3日，卻意外在跨年夜提前破水，彷彿是孩子自己挑選了這個特別的日子來到世上，對於能生下元旦寶寶，全家人都感到非常開心。



剛經歷完生產過程，媽媽難掩喜悅地說道：「生出來後真的很開心，覺得終於『卸貨』了。」她表示這是夫妻倆期待已久的寶寶，雖然因為是第一胎，產程稍微漫長了一些，但孩子在跨年夜破水，最終選在元旦這一天誕生，讓她深感這份時間點的巧妙與珍貴。

廣告 廣告

歷經懷胎十月，寶寶終於在元旦這天誕生，夫妻倆手指緊扣，新手爸爸也難掩激動情緒。爸爸表示，原本預產期是在1月3日，沒想到寶寶會提前報到；能在這個別具意義的時間點迎接新生命，對他們而言不僅替寶寶感到開心，更是一份巨大的驚喜。



除了這對幸福的親子外，目前臺安醫院內尚有三名產婦正在待產中，院方與家屬都滿懷期待，準備迎接更多元旦寶寶的降臨，為新的一年增添喜氣。

更多東森新聞報導

獨家／直擊！ 紫南宮錢母在廟外開賣？ 「假錢母」網路流竄

任內首自辦元旦升旗！ 蔣「守首都拚2026」：施政像馬拉松

東森陪你跨年／普信閣敲鐘迎2026 首爾元旦氣溫最低達-12度

