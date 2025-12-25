比飛韓國還貴！Faker跨年見面會門票價格飆破3萬秒殺 網狂問：能幹嘛

記者林宜君／台北報導

Faker將在跨年夜於成都舉辦粉絲見面會，消息一出立刻引發搶票熱潮。（圖／資料照）

電競傳奇魅力無法擋。韓國《英雄聯盟》選手Faker在跨年夜宣布於成都舉辦粉絲見面會，門票價格一路飆高，最貴直逼新台幣3.1萬元，仍在開賣後瞬間售罄，引爆網友熱議，不少人直呼價格「高到看不懂」。

《英雄聯盟》韓職傳奇選手Faker（李相赫）今年再度奪下世界冠軍，正式成為六冠王，在亞洲電競圈地位無可撼動。Faker於12／23透過個人微博公布，將在12／31跨年夜於成都舉辦粉絲見面會，消息一出立刻引發搶票熱潮。根據官方資訊，見面會將於成都科幻館雨果廳晚間20時登場，共規劃5種票價方案，最低入場券為1588元人民幣，另有1888元、2988元、4988元，以及最高等級6988元人民幣（約新台幣3.1萬元）的方案。主辦單位表示，不同票價對應不同權益與周邊內容。

韓國《英雄聯盟》選手Faker在跨年夜宣布於成都舉辦粉絲見面會，門票價格一路飆高，最貴直逼新台幣3.1萬元。（圖／翻攝自LOL Esports Flickr）

門票開賣後不到1分鐘全數售罄，隨即出現黃牛轉售情況，傳出部分票價被炒高至人民幣1.5萬至2.5萬元（約新台幣6.7萬至8.9萬元）。甚至有號稱可與偶像「共進晚餐」的方案，價格上看人民幣9500元（約新台幣4.2萬元）。高昂票價也引發網友熱烈討論，不少人留言狂酸：「6988元是能坐Faker腿上嗎」、「這價格我直接飛去韓國看比賽還有找」、「去韓國玩一個禮拜不香嗎」。也有網友將矛頭指向主辦單位，質疑「這根本是在割粉絲韭菜」、「高到看不懂」、「能幹嘛」，話題持續在網路延燒。

