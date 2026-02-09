比食物殘渣更傷！水電工曝「水管殺手」 1動作秒化解

生活中心／彭淇昀報導

許多人在清洗水果時，會讓水果貼紙順著水沖入排水孔，不過水電專家警告，這些小貼紙其實可能成為水管堵塞的隱患，長期下來恐導致水管堵塞等問題，只要1個小動作，就能避免日後不必要的維修麻煩。

水果表面上的貼紙，若清洗時隨著水流沖入排水孔，恐會引發水管堵塞問題。（示意圖／資料照）

根據美媒《EatingWell》報導指出，水果貼紙表面看似紙張材質，但實際結構並不單純。水電師傅魯薩姆（Kelly Russum）指出，水果貼紙上覆有塑膠與黏著聚合物的材料，因此不像一般紙張或食物殘渣能自然分解。

廣告 廣告

另一名水電專家Shaylin King指出，水果貼紙多由塑膠或乙烯基製成，因此不具生物可分解性，也不會溶於水，一旦進入排水系統，貼紙會保持完整，在管線中持續存在，並可能與其他雜物結合。

專家說明，貼紙的黏性也是問題之一。King表示，它們會黏附在廚餘處理機或水管內壁，「可能纏繞在處理機零件上，或黏在刀片表面」，雖然不一定立刻造成卡死，但長期可能引發故障。

魯薩姆進一步指出，水果貼紙還會成為污垢堆積的起因，「它們不會像普通紙張那樣分解，而是留在管壁上，變成抓住其他殘渣的附著點」，隨時間累積，油脂與食物碎屑可能逐漸聚集，最終形成堵塞，尤其在管線接合處或水流較慢的區段更容易發生。

至於如何避免問題，King建議，清洗蔬果前先將貼紙撕下並丟入垃圾桶，就能大幅降低風險；魯薩姆則建議在水槽加裝排水濾網，「這是一個成本不高但有效的方式，可以阻擋貼紙與其他小碎屑進入水管」。

專家也提醒，除了水果貼紙、食用油脂、咖啡渣、蛋殼與高纖維食物殘渣也同樣不適合倒入排水孔。魯薩姆坦言，屋主往往低估小東西進入排水系統的影響，因為它們不會立刻造成堵塞，但會隨時間累積，最後變成更大的問題，可能影響家中管線壽命。

更多三立新聞網報導

她洗草莓加1物！農會急喊「千萬不要」 正確做法曝光

癌細胞像寄生蟲！偏愛「這種體質」 醫示警：4習慣要小心

高市早苗贏了！執政聯盟眾院席次「確定過3分之2」

勞動部發錢了！年輕人符合資格「最高領10萬」 每月再拿8000元

